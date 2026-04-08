內地樓市持續低迷　銀行業據報設法應對房貸倒掛局面

中國房地產市場持續低迷，迫使銀行業面臨一個棘手的問題：房地產價值下跌導致數百萬筆抵押貸款處於資不抵債的房貸倒掛狀態，這增加了銀行和房主的損失風險。而在幕後，中國的銀行家和官員們據報正在想方設法控制事態發展的影響。

彭博引述知情人士稱，多家國有銀行已主動聯繫資金緊張的借款人，並向他們提供長達兩年的按揭貸款還款寬限期。因涉及所屬機構政策，知情人士要求匿名。他們還表示，一些銀行正與客戶合作，幫助他們尋找房屋買家，而不是宣布違約並收回房產。

知情人士又說，全國各地的地方法院已放慢了受理房貸違約案件的速度，以限制強制拍賣房產的數量。一些法院甚至暫停或限制銀行可以提起的住房按揭貸款違約訴訟案件數量。

報道指出，這些舉措突顯出中國地方機構正努力控制持續多年的房地產低迷造成的損失，目前地產商的困境還看不到結束的跡象。這些舉措也引發了一個問題：儘管違約不斷上升，但大型銀行的住房貸款不良率一直維持在1%左右，那麼這個官方數字是否反應了問題的真實狀況呢？

報道續稱，中國房地產市場的低迷已進入第五年，在這之前的購房熱潮中，買家紛紛舉債買房，但房價下跌之後房主陷入尷尬境地。據私營部門的數據，北京和上海等大城市的房價已從峰值下跌超過三分之一，跌幅遠大於官方數據。在較落後地區，房價下跌更為嚴重。