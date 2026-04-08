思格新能今日起招股　入場費32747元　籌44億元｜新股IPO

可堆疊分佈式光儲一體機解決方案供應商思格新能（6656）今日（8日）起至下周一（13日）中午招股，合共發行1,357.4萬股，當中1成作為在香港公開發售。發售價為每股324.20元，集資44億元，每手100股，一手入場費32,747元。思格新能預期將於下周四（16日）掛牌買賣，中信証券、法國巴黎銀行為聯席保薦人。



去年思格新能收入90億元（人民幣，下同），按年升576.8%，年內利潤29.2億元，增長3,381.2%，受惠SigenStor的銷量由2024年的447兆瓦時大幅增至2025年的3,947兆瓦時。

思格新能引入淡馬錫控股的Aranda、上海陸家嘴（集團）有限公司（與國泰君安證券投資（香港）有限公司場外掉期交易）、高盛資產管理（香港）有限公司（GSAM）、Hillhouse Group、UBS AM Singapore、AXA IM、CPE Energy、OAAM、Barings、正大、中國太保投資管理（香港）、富國香港及富國基金、香港景林、Huadeng Technology、工銀理財、Perseverance Asset Management、Scene Cloud、Boyu、3W Fund為基石投資者，投資金額合共2.8億美元。

思格新能今次招股集資後，預料38%資金用於進一步擴大研發團隊及提升研發設備及技術，32%資金用於加強營銷及售後服務，以推動擴大全球客戶群和業務覆蓋範圍，12%資金用於擴張產能，9%資金用益多元化產品組合及擴展工商業光儲充解決方案，9%作為營運資金及一般公司用途。