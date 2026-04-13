施羅德投資︰告別純收息時代　債市新體制下的主動型策略成關鍵

中東冲突已持續超過一個月，局勢發展仍存在多種可能，使投資者難以看清經濟及金融市場前景。與此同時，全球收益率目前處於多年高位，在固定收益市場中俯拾皆是。在此環境下，施羅德投資認爲最合適的應對策略，是主動管理債券存續期及信用風險並布局全球，在複雜的市況中掌握獲利契機，讓債券再度成為投資組合的「核心收益引擎」。

施羅德投資環球無約束固定收益投資主管Julien Houdain指出，在 2022 年之前，全球處於零利率時代，債市投資幾乎全靠「信用利差」，存續期的重要性極低；然而，現在利率走勢已成為債券管理的核心焦點，收息依然迷人，但如何管理利率敏感度，將決定投資成敗。

施羅德投資環球無約束固定收益投資主管Julien Houdain

「部分已發展國家的高債務問題將導致其財政脆弱。 石油供應衝擊以及其他供應鏈 （如肥料）衝擊所帶來的通脹壓力，促使團隊上調風險概率評估。但除非發生極端的通脹衝擊，由於當前的收益率水平較 2022 年明顯提高，現時債券具備更強的下行保護，票面息率 （票息）本身就是關鍵的緩衝。」

Julien指，目前團隊維持防禦性的債券配置，以便適時把握投資機會，並利用市場波動適時增持風險資產。他持續看好環球金融及部分房地產信貸，兩者的基本面較穩健，且估值極具吸引力。若市場因人工智能 (AI) 主題出現拋售，這些板塊的表現應會相對出色。在動盪的環境下，主動型管理與靈活性對於保障投資組合實屬關鍵。考慮到環球存續期（利率風險），加拿大是團隊的首選。當地的經濟環境——包括勞動市場轉弱及核心通脹放緩——似乎與加拿大債券市場已消化2026年兩次加息的預期不相符。

透過施羅德環球收息債券基金，投資者可以網羅全球債券投資機遇，擴闊收益來源。

施羅德環球收息債券基金¹ 可在廣泛的環球債券市場上發掘機會，透過不同債券類別的配置，爭取相對吸引的收息和平衡風險。基金的主要目標是維持可持續和具吸引力的派息收益，並旨在提供年息率為6.5%的固定派息（適用於美元及港元A收息MF類別²，派息可從資本中支付）。

基金主要投資於高質環球企業債券，截至2026年3月27日，基金平均信用質素維持在BBB+ 的投資等級水平。

施羅德環球收息債券基金操作不受基準指數限制，突破地域和行業的框框，在波動市況下，以主動管理方式全方位捕捉投資機遇更顯得重要。投資團隊亦會靈活調整存續期，以應對不同利率風險。

除了發達國家的歐洲、美國、加拿大之外，由於貨幣政策較不鷹派，投資團隊適度布局新興市場債券亦可強化債券組合的收益率，更可以全球分散投資的角度部署，讓資產配置更多元化，更具彈性。

施羅德投資主張透過「由下而上」的選債策略，排除人為偏見，並結合深度的基本面研究與系統化量化工具。藉由定量策略，其環球無約束固定收益投資團隊能從廣大的公司債市場尋找定價錯誤的投資機會。

應對投資氣候，調配出「息」債券組合

過去幾年環球企業的利息覆蓋率趨勢上漲、槓桿使用率降低，有助於強化企業債信和財務質素，並隨利率升高，有強烈誘因減少債務以維持其信用評級，這將增加市場的分散性，為積極的投資者提供一個有利的環境，調配出「息」債券組合。 請按此了解更多 。

主動就是優勢。無論是建立投資組合的韌性、尋找回報機會、創造收益，抑或降低投資組合的碳排放，施羅德投資的專業都能提供高瞻遠矚的視野。

投資涉及風險。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因素）請參閱有關銷售文件。本資料由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受證監會檢閱。

(資料及相片由客戶提供)

¹ 施羅德環球收息債券基金是指施羅德環球基金系列 — 環球收息債券。

² 經理人將就收息單位派息。經理人有獨立及絕對酌情權變更派息率及／或次數，惟須向有關單位持有人發出一個月的事先通知。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。所有單位類別派息詳情，請參閱派息政策及次數表 。