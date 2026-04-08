領展逾15億沽新加坡零售物業　並稱定期檢視旗下資產

領展(0823)之管理人領展資產管理宣布，已與Jack Investment Pte Ltd及Pangjwee Development Pte Ltd 達成協議，出售其位於新加坡零售物業Swing By @ Thomson Plaza的物業權益，作價2.5億坡元(約15.36億港元)，交易預計於今年第二季完成。

這次出售作價較該物業的最新賬面估值錄得溢價。此交易屬領展持續推行資產組合優化策略的一部分，旨在於合適情況下進行資本循環，為基金單位持有人創造價值。該物業的收購價為1.725億坡元。

領展執行董事兼首席投資總裁宋俊彥表示，在領展繼續專注發揮亞太區零售商場核心優勢、並有意增加在新加坡投資比重同時，資產循環依然是其積極優化資產組合策略中不可或缺的一環。公司定期檢視旗下資產，評估是否已最大程度發揮其短期價值，並在決定應否繼續持有時，以現價作為考量。

宋俊彥續稱，Swing By @ Thomson Plaza自收購以來表現理想，領展實施針對性的資產管理措施，提升物業的市場地位及營運表現。這次出售令領展將資產增值的成果變現，並在資金超過短期需要的情況下，讓其將資金回饋基金單位持有人。