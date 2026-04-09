Meta收升逾6%　推出新AI模型Muse Spark　加碼追趕競爭對手

Meta(META.US)盤中拉升，一度漲超9%，逼近630美元水平，收市報612.4美元，大升6.5%。

消息面上，公司在CEO馬克·扎克伯格主導大規模投入人才與基礎設施後，推出其首個AI模型，成為其追趕包括OpenAI和谷歌在內競爭對手努力的首次檢驗。

Meta周三發布了Muse Spark，並稱該模型是「專門打造」用於其各類產品。扎克伯格此前表示，該模型尚無法匹敵競爭對手最先進的系統，但將為虛擬助手Meta AI提供「更智能、更快速」的能力。公司稱該模型將利用來自Instagram、Facebook和Threads上的內容，支持更個性化和更具視覺化的回應。

Meta還表示，其新模型在醫療領域具有較強應用潛力，公司稱已與超過1000名醫生合作，對模型進行訓練，以生成有關營養和運動等主題的更詳細回答。藉助該模型，Meta AI還將推出「購物模式」，幫助用戶比較價格。根據Meta披露的評估結果，Muse Spar在部分推理能力和多模態能力基準測試中超越了谷歌、OpenAI和Anthropic的領先模型。