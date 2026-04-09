伊朗局勢│油價反彈貼近百元關口　交易員︰事情還沒結束

油價反彈，此前創出2020年4月以來最大單日跌幅，原因是霍爾木茲海峽仍大體處於受阻狀態，而且以色列對黎巴嫩的襲擊有可能破壞脆弱的停火協議。

WTI原油期貨在每桶98美元附近波動，此前在周三暴跌14%；布倫特原油期貨則企每桶97美元左右。伊朗半官方的法爾斯通訊社報導稱，以色列發動襲擊後，油輪通過霍爾木茲海峽的通行已暫停，但美國副總統萬斯反駁了這一說法，稱「我們看到有跡象表明海峽正在重新開放」。

「事情還沒結束，」BOK Financial Securities Inc.的交易高級副總裁Dennis Kissler表示。「我們需要看到海峽完全暢通無阻，WTI原油價格才能觸及每桶80美元左右的低位。而我認為未來兩周內這種情況不會發生。」

整個地區零星衝突持續不斷，包括以色列在黎巴嫩的行動和伊朗對海灣國家的襲擊。德黑蘭與美-以的停火協議是否涵蓋黎巴嫩存在分歧。

伊朗議會議長加利巴夫在X上的一份聲明中表示，迄今為止，停火提議中的三項條款已被違反。

「伊朗局勢遠未結束，」Enverus石油天然氣分析師Carl Larry表示，「每一天都充滿變數，但在虛幻變成現實之前，90美元看起來是一個穩固的底部。」