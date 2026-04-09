伊朗局勢│ 德銀︰從經濟和能源結構角度觀察　中國是戰爭贏家

據彭博報道，德意志銀行私人銀行部門新興市場首席投資官Jacky Tang指出，隨著戰爭為石油和天然氣市場帶來極端波動，全球爭相確保能源安全的競賽正使中國變得更強大。據彭博報道，他在一次採訪中表示，從經濟和能源結構角度來看，中國是這場戰爭的贏家。



同時，德意志銀行這位高管表示，作為全球最大的清潔技術生產國，中國處於獨特位置，可協助各國在急於擺脫對中東能源依賴的當口完成轉型。

Tang表示，從長遠來看，「所有人都知道」全球「無法再依賴石油」。

他表示，這項認知將迫使亞洲——中東石油的最大進口地區——重新調整。Tang說，日本、韓國與印度如今更可能積極尋求能源多元化，實現這一轉型所需的設備，最終將來自中國。

「寧電入湘」工程主要輸送的是沙漠、戈壁、荒漠地區利用太陽能、風能等清潔能源生產的綠色電、清潔電。（影片截圖）

中國迅速擴張清潔能源產業

隨著這場中東衝突在生存威脅與脆弱停火之間反覆，石油和天然氣價格的波動也已飆升。周三上午提出的停火兩周協議提供了一些緩解，其中將重新開放霍爾木茲海峽列為協議的條件。然而，後續發展仍充滿不確定性。

在此背景下，各國政府將持續推動能源自主。中國仍然是全球最大的煤炭消費國，但也迅速擴張其清潔能源產業，以實現能源獨立目標。根據Ember今年2月的報告，低碳能源目前已占中國發電量近40%，10年前約為25%。此外，巴克萊銀行估算，再生能源已佔中國裝機容量近一半。

巴克萊銀行首席中國經濟學家Jian Chang領導的團隊在4月8日致客戶的報告中指出，過去10年的再生能源建設與電氣化，已顯著降低中國對能源衝擊的暴露程度。她表示，石油與天然氣如今在中國發電中「僅扮演次要角色」。