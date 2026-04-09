伊朗局勢｜彭博︰中國考慮扶持國內航空公司　以應對高油價衝擊

據彭博報道，中國官方正在考慮一些扶持措施，以幫助國內航空公司克服當前困難，這些紓困措施的力度或為疫情以來最大。

不願具名的知情人士稱，中國官方考慮推出的措施可能包括政府補貼、稅收優惠，或國有股東向航司提供低息貸款支持。此外，知情人士還表示，針對這一過度激烈競爭的行業，官方也在考慮對航空公司進行併購整合等更大力度的結構性改革措施。

中國三大航司沒有立即回覆置評請求。中國民航局和國務院國資委沒有回覆彭博新聞社就此尋求置評的傳真。

報道指出，全球航空公司正面臨自新冠疫情重創出行需求以來最嚴峻的一次危機，中國也不例外。疫情期間，中國國內嚴格的防控措施導致航空出行幾乎停滯。上一次中國對航空業實施紓困時，政府向國內航空公司提供了民航應急貸款、降費減負，以及對虧損的國內航線給予補貼。

近期伊朗戰爭擾亂能源市場，燃油價格大幅攀升，進一步加重了航空業壓力。而由於燃油套保力度不足，中國航司易受油價上漲衝擊，大部分上漲的燃油成本將直接蠶食利潤。美國銀行亞太區交通運輸研究主管Nathan Gee表示，截至去年12月底，中國航空公司的淨負債率超過200%，與該地區其他同行相比處於相對較高水平。

上述報道傳出後，三大航司港股日內跌幅均明顯收窄。中國國航﹙0753﹚下跌2.6%，此前一度跌4.7%；中國東方航空﹙0670﹚跌幅收窄至1.7%，此前一度跌4.5%；中國南方航空﹙1055﹚則跌至3%。

彭博行業研究分析師Eric Zhu表示，儘管自疫情以來持續出現賬面虧損，但「三大航司目前的現金水平仍高於2019年，不過其債務負擔也明顯上升」。他補充道，這些航空公司並未接近財務困境。「鑒於近期傳出的戰事和平消息，航空煤油價格的飆升越來越像是短期衝擊。」