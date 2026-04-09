高盛「沙盤推演」油價　倘海峽再關一個月　布油今年均價破百美元

伊朗戰火暫熄，惟局勢仍未完全緩和，市場關注油價走勢。高盛集團表示，如果霍爾木茲海峽再關閉一個月，布倫特原油2026年平均價格將超過每桶100美元。

「局勢仍然瞬息萬變，」Daan Struyven等分析師在美伊兩國開始為期兩周的停火後發布研報稱，美國副總統JD·萬斯指出停火協議十分脆弱。「我們仍然認為，價格預測面臨的風險偏向上行。」

據彭博報道，目前，高盛的基本預期是：從本周末開始，經由海峽的能源運輸量將開始逐漸增加，隨後波斯灣原油出口將在一個月內逐步恢復至戰前水平。在這種情況下，布倫特第三季度均價預計為每桶82美元，第四季度為每桶80美元。

倘重新開放海峽「推遲」一個月，高盛預計布倫特下半年均價將高於每桶100美元。

他們表示，根據該銀行對不利情境的預測，包括重新開放海峽「推遲」一個月，預計布倫特下半年均價將高於每桶100美元。

另一種結果是，由於停產時間延長和部分地區產量下降，預計布倫特油價在第三季度將達到每桶120美元，第四季度將達到每桶115美元。

布倫特原油期貨價格最新報每桶97美元附近，此前停火協議宣布後周三下跌了13%。危機期間，全球原油基準價格一度飆升至每桶119.50美元。