儲蓄不夠用？築起家庭財務安全網　三大穩健儲蓄與終身保障策略

香港人口結構正急速邁向「長壽新常態」。根據衞生署衛生防護中心數據，香港蟬聯全球預期壽命最長地區之一，2025 年女性出生時平均預期壽命達 88.7 歲、男性 83.3 歲¹。香港精算師學會研究亦指出，香港自 2014 年起穩居全球最長壽地區。長壽固然可喜，但這也意味退休生活期大幅延長。隨著醫療開支與生活成本不斷上升，但工作年期及收入有上限，不少專業人士與一家之主都會選擇相關理財產品，以應對長壽所衍生的財務問題。



漫長人生中，無論是面對首次置業、迎接新生命，以至籌劃退休生活等重大里程碑，都必須有充足的資金準備。我們努力打拼，無非是希望為家人帶來更妥善財務保障和更好的生活。為此，建立穩健的儲蓄習慣可以說是第一步，其中定期存款是有效的儲蓄理財工具。然而，根據保險業監管局 2021 年的統計數據顯示，香港每名在職成年人平均面對高達190萬港元的身故保障缺口²，這揭示了不少家庭一旦遇上意外，便可能要面對沉重財務風險。為實現保障家人，並實踐「健康長久好生活」，我們可以從以下三方面部署更長遠及全面財務規劃：

定期存款/儲蓄保險：穩健儲蓄與現金流規劃

定期存款或儲蓄保險一向被視為穩健理財工具，能協助個人累積資產與規劃現金流，為未來生活建立安全基礎。養成定期儲蓄的習慣，有助提升財務自律，達成長遠目標，為家人帶來踏實的生活保障。

強積金：長遠規劃與守護家人的意義

強積金制度為退休生活提供基本保障，透過僱主與僱員共同供款，為未來建立長線資產。這份保障不僅是退休準備的一部分，更能配合其他理財安排，讓自己能在退休後保留一定程度的自主性。

人壽保險：為家人延續保障

除了儲蓄與退休準備，人生仍有許多不可預測的挑戰。人壽保險是一種以保障家庭為核心的理財工具，簡單而言，客戶定期支付保費，當一旦不幸離世，保險公司便會向受益人支付一筆身故賠償，助其應付生活開支，例如供樓、醫療或子女教育等長期需要。人壽保險最主要的作用，是讓家庭在失去經濟支柱後，仍能維持一段時間的財務穩定，減輕突發變故帶來的壓力。不少人購買人壽保險，目的不只是因為擔心風險，而是想趁自己仍然健康和有能力的時候，為家人預早準備一份「後備支援」，確保即使發生最壞情況，仍有實際的財務支援，支撐他們繼續走下去。

為了全面和長遠保障家人，不少家庭開始考慮兼具儲蓄與終身保障功能的壽險方案，希望把保障不只視作風險管理，而是更長遠財務規劃的一部分。

應對保障缺口「活然人生」終身保障

友邦香港及澳門一直以客戶為中心，為協助家庭兼顧保障與潛在財富累積，推出「活然人生」保險計劃應對保障缺口，照顧客戶及其家人於不同人生階段的人壽保障需要，並協助他們在瞬息萬變的環境中保持財務韌性：

• 在失去經濟支柱的突發狀況下，保障家庭收入

• 為協助家庭兼顧長遠保障與潛在財富累積，推出確保子女未來教育基金不受影響

• 為摯愛家人提供長遠而穩定的財務支援

• 協助退休人士有系統地傳承財富至下一代

計劃繳費靈活 兼具身故賠償彈性

計劃的繳費年期具高度靈活性，設有5年和30年繳付期，讓客戶能按自身的財務規劃與家庭現金流狀況選擇，確保在不影響現有生活質素的前提下，為家人建立長久且穩固的終身保障承諾。

在身故賠償機制上，除了提供可能派發的非保證終期紅利外，計劃更特設「意外身故賠償（活然人生）附加契約」^，可提供額外高達基本計劃保額200%作為意外身故賠償（受條款及最高限額限制），在關鍵時刻為摯愛家人提供重要的財務後盾，讓他們在痛失經濟支柱時，依然能維持穩定生活。

「身故賠償支付辦法」*是保單中一項旨在守護家人長遠利益的貼心設計，其核心價值在於財富的靈活分配與傳承。保單持有人可預先設定受益人領取賠償的方式，如一次性支付或分期發放，確保家人在最需要的時刻，獲得周全的財務保障，例如持續支持子女教育基金或每月生活費，避免大筆資金因被倉促運用而影響長遠生活。另外，在設定「身故賠償支付辦法」後，選擇受益人靈活選項，受益人亦可在達到指定年齡或被確診指定疾病時，自行更改支付方式（例如將一筆過轉為月供），讓家人因應實際情況和需求調整財務安排，使財富傳承更具人性化與延續性。

¹ 參考資料：政府統計處 (https://www.censtatd.gov.hk/en/data/stat_report/product/B1010002/att/B10100022026MM03B0100.pdf)(資料搜集日期：香港統計月刊)

² 參考資料：保險業監管局網頁 (https://www.ia.org.hk/tc/legislative_framework/Conduct_in_Focus_Issue_03_04.html)(資料搜集日期：2025年9月)

^ 若受保人於 (i) 第15個保單年度完結或 (ii) 受保人75歲生日當天的或緊接其後的保單週年日當日（以較早者為準）或之前，因受保的意外不幸身故，「意外身故賠償（活然人生）附加契約」提供額外的意外身故賠償，賠償相等於基本計劃保額的200%，惟同一受保人於所有「意外身故賠償（活然人生）附加契約」下可獲賠償的意外身故賠償限額不得超過1,000,000美 元。「意外身故賠償（活然人生）附加契約」受限於核保評估及不保事項，其符合資格將根據本公司的核保決定而定。

* 透過「身故賠償支付辦法」，保單持有人可靈活決定每筆分期賠償金額及領取形式 ，按每位受益人需求安排合適的身故賠償及意外身故賠償（如適用）支付辦法。若保單持有人已選擇「身故賠償支付辦法」，他/她亦可選擇「受益人靈活選項」。保單持有人可透過「受益人靈活選項」讓受益人選擇，當受益人達到保單持有人所選的指定年齡或當受益人患上受益人靈活選項下之指定疾病時，受益人可根據其選擇的支付辦法收取身故賠償款項。

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