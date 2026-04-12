單季提價44.61%！稀土雙巨頭的底氣是什麼？|拆局

圖片來源：圖蟲

2026年4月10日晚，國內稀土行業的兩大巨頭——北方稀土和包鋼股份，幾乎同時發了份公告：2026年第二季度，稀土精礦（乾量，REO=50%）的關聯交易價格，上調到不含稅38804元/噸。較一季度的26834元/噸，單季按月漲幅高達44.61%。

值得關注的是，這已經是雙方自2024年三季度以來，連續第七個季度漲價。

從最初的16741元/噸一路攀升至當前水平，累計漲幅已超130%，稀土這輪瘋狂漲價的背後，釋放的信號越來越清晰：稀土行業供需格局正在加速迎來根本性的逆轉。

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連續七個季度調價，供給彈性已經基本用盡來看一組數據：2024年三季度到2026年二季度，北方稀土和包鋼股份的精礦價格依次是16741、17782、18618、18825、19109、26205、26834、38804元/噸。按月漲幅分別為6.22%、4.7%、1.11%、1.51%、37.13%、2.4%和44.61%。

2025年四季度是一個明顯的分水嶺。這之前，單季漲幅從沒超過6.22%；這之後，兩個季度直接把價格推高了80%以上。

生意社網站數據也印證了稀土漲價的強烈信號，2026年一季度稀土品種漲幅顯著，其中漲幅前3的商品分別為氧化鐠(30.38%)、金屬釹(28.10%)、金屬鐠(26.80%)。

這七次調價的軌跡，清晰畫出了稀土市場從「弱平衡」到「緊平衡」、再到「實質性短缺」的路徑：前五個季度，價格温和上漲，說明供需在慢慢收緊，庫存也在一點點消化；到了2025年四季度，漲幅突然放大到37.13%，2026年二季度更是跳漲44%以上——這意味着供需缺口已經從隱性走向顯性，下游補庫存和供給剛性撞在一起，價格進入加速通道。

2025年10月，《稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理暫行辦法》出台，國家對稀土產業高質量發展的政策佈局，從頂層設計落到了具體操作層面。

從那以後，稀土開採配額的增速放緩就成了既定方向。

2024年，稀土礦產品總配額27萬噸，按年只增長了5.9%，而2023年的增速還有16個百分點，可以說是斷崖式下滑。其中輕稀土配額增速降到6.4%，而鏑、鋱這類中重稀土的指標，連續多年卡在19150噸不變，零增長之下，供給彈性幾乎歸零。

在國家長期總量管控下，2026年開採指標增速預計會進一步降到5%左右。再加上非法開採和走私被徹底清零，新增冶煉產能嚴格受限，環保合規成本不斷抬升，行業供給高度集中——北方稀土和包鋼股份兩家，就掌控了國內超七成的輕稀土資源和配額，無序擴產的路已經被堵死。

與此同時，海外供給不但補不上缺口，反而還在持續收縮，加劇了全球緊張。從資源稟賦看，海外稀土儲量佔了全球近一半，巴西、澳洲、越南等國儲量都不小，但實際開發程度極低，產量只佔全球30%左右。

根本原因在於：中國是全球唯一具備稀土全產業鏈能力的國家。海外礦山大多隻有采礦環節，90%以上的冶煉分離產能都集中在中國，「有礦難煉」這個困境，短期無解。

近年海外雖然規劃了近20個稀土礦項目，合計年產能約5.3萬噸REO，但絕大多數要等到2027年甚至2030年以後才能投產。因為礦山建設、審批周期漫長，投產進度大概率一再延後，短期根本形成不了有效增量。

再加上全行業庫存處於歷史低位，上下游補庫需求集中釋放——供給剛性、海外收縮、庫存低位，三重約束疊加，稀土的供給彈性基本已經用盡了。

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2026年起供需缺口持續擴大

需求這邊，正迎來傳統賽道穩健增長、新興賽道加速落地的雙重利好。需求增速持續跑贏供給，缺口從2026年開始進入不可逆的擴大周期。

新能源汽車仍然是最大的需求基本盤。全球滲透率不斷提高，永磁電機佔比超過九成，單車釹鐵硼用量3到5千克。2026年全球新能源車銷量有望突破2600萬輛，僅這一個領域，每年就能帶來萬噸級的需求增量。風電、節能電機、變頻空調等傳統領域同樣撐得住，海上風電大兆瓦化、工業電機能效升級，都在夯實需求底座。

真正打開長期增長空間、推動缺口急劇放大的，是人形機器人和低空經濟的商業化落地。

2026年被普遍看作人形機器人的量產元年。

據機構研報分析，單台機器人磁材用量接近甚至超過一輛新能源車。如果年內實現十萬台級出貨，就能帶來數百噸增量；中長期百萬台規模，將催生萬噸級需求。

而低空經濟裏的eVTOL飛行器、高端無人機，同樣依賴高性能稀土永磁，單機磁材用量更高，2026年試點放量後，會成為新的增長引擎。

更關鍵的是，這輪行情疊加了一個貫穿稀土歷史周期的「備儲」邏輯。

2009年以來，稀土經歷三輪大漲周期（2010-2011、2016-2017、2020-2022），核心驅動都是「供需共振+全球備儲」。

而稀土作為小體量金屬，庫存周期對價格的引導力極強。

以氧化鐠釹為例，2009年以來其價格從每噸5.7萬元到127.6萬元，經歷三輪大漲周期（2010-2011、2016-2017、2020-2022），背後既有國內持續整合的供給主線，也有從消費電子到新能源汽車的需求變遷。

貫穿其中的隱含線索是全球「備儲」周期：2011、2017、2021年均有制度性收儲催化。稀土體量小，庫存周期對價格引導力極強。

2024年9月以來氧化鐠釹現貨漲幅已超100%，新一輪全球備儲周期正在啟動，漲價空間可能超出預期。

此外，海外「反向收儲」需求持續向國內傳導，進一步放大了供需缺口。

2025年中國加強供給調控並實施出口管制，地緣政治不確定性推高了海外供應鏈的安全焦慮。2026年2月，美國啟動120億美元的關鍵礦產儲備計劃，明確要建立60天的稀土應急儲備。歐盟、澳洲也在同步推進戰略儲備和聯合採購。

根據機構測算，2025到2028年，全球氧化鐠釹供需缺口將分別達到0.5萬噸、0.9萬噸、1.3萬噸、2.1萬噸，缺口將逐年擴大。

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板塊迎來估值業績雙升

供需缺口長期化，疊加成本端持續上移和全球備儲溢價，讓稀土價格告別了過去暴漲暴跌的強周期特徵，進入穩中有進、中樞持續上移的新階段。

精礦連續七個季度上漲，雖然直接推高了產業鏈成本，但下游新能源、機器人等高增長領域對成本敏感度較低，價格傳導順暢。

再加上地緣博弈加劇、國家收儲預期升温，稀土作為高端製造和產業鏈安全的核心戰略資源，獲得了額外的戰略溢價。

因此稀土的價格底部得以不斷抬高，「易漲難跌」的格局基本確立。

據分析認為，核心品種氧化鐠釹的價格中樞，有望穩步抬升至60萬到80萬元/噸的區間。

同時，行業景氣度上行也直接轉化為龍頭企業的亮眼業績，推動整個板塊完成估值體系重構。

北方稀土2025年淨利預計按年增長超過116%，盛和資源預增超280%，中稀有色2026年一季度淨利按年增幅高達217%到280%，中國稀土也在2025年成功扭虧為盈。

據測算，稀土價格每上漲10%，上游企業淨利往往能實現20%到30%的增長，業績彈性十足。

過去稀土板塊只享受10到15倍的周期估值，如今隨着成長屬性強化、戰略地位提升，再加上全球備儲帶來的確定性溢價，估值中樞正逐步向20到25倍的成長板塊靠攏。

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結語

總的來看，稀土精礦七連漲、單季大漲超四成，這是全球稀土供需格局根本性扭轉、疊加新一輪全球備儲周期開啟的集中體現。

在基本面持續向好的背景下，稀土行業已經從強周期的大宗商品，升級為具備成長屬性的戰略稀缺資源。

對資本市場來說，稀土不再是短期博弈的周期品種，而是能源革命與高端製造浪潮下，具備長期配置價值的核心賽道。它的戰略地位與投資價值，將在未來數年持續被市場重估。（全文完）