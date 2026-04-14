彭博︰中投售美私募基金持倉予高盛及Ardian　涉資10億美元

《彭博》引述消息報道，中投出售了10億美元美國私募股權基金持倉，由高盛和Ardian SAS接手。



報道引述消息指，中投公司之前尋求降低對私募市場的風險敞口，去年年底高盛的資產管理部門和巴黎的投資公司Ardian SAS在競購中勝出。Ardian以兩位數折價購買了相關持倉，高盛的收購折價為個位數。

投行高盛（Goldman Sachs）。

據報道隨著市場對全球金融體系中這一板塊的擔憂日益加劇，包括哈佛大學在內的全球投資者在加快分散配置，減少對流動性較差的美元資產依賴。與此同時，亞洲的資產管理公司也在利用二級市場出售基金佔有率，以清理或調整其投資組合。

高盛和Ardian均不予置評。中投公司未回覆通過電子郵件尋求評論的請求。

中投近50%資產投向另類投資

根據財報，截至2024年底，中投公司約48.5%的資產投向另類投資，其全球投資組合中近62.5%由外部機構管理。

Ardian管理和提供諮詢的資產約有2,000億美元，是全球二級市場上最活躍的買家之一。去年該公司創紀錄地募集了一隻規模高達300億美元的二級基金，遠超上一隻基金募集的190億美元。這家資產管理公司去年10月在香港設立辦公室。