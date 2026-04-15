伊朗局勢｜油價飆升之際　日本央行據悉考慮大幅上調通膨預期

彭博引述知情人士透露，日本央行官員可能考慮在本月的政策會議上大幅上調通膨預期，主要是為了反映油價高企的影響。

知情人士表示，由於自美伊戰爭爆發以來油價已上漲約50%，日本央行委員會可能會討論將本財年的關鍵通膨預測從目前的1.9%上調。

知情人士還指出，由於中東衝突短期內不太可能明朗，官員們也可能考慮下調經濟成長預期。他們表示，歷史上，油價飆升往往會通過惡化貿易條件對日本經濟造成拖累，因為該國依賴進口自然資源。

報道指出，日本央行將在4月28日為期兩天的會議結束時更新季度經濟展望，並將同時決定是否把政策利率從0.75%上調。

隨著中東危機持續，以及行長植田和男周一表示衝突走向缺乏清晰性，市場對本次會議加息的預期有所降溫。植田和男也沒有釋放任何明確支持加息的信號。此前兩次日本央行加息前，他都曾提前進行過「預告」。

知情人士稱，目前有一種觀點認為，在中東局勢仍然多變的情況下，不宜進一步加劇市場對加息的猜測。同時，也有另一種觀點認為，央行需要推進加息，以應對通膨上行風險。

這些不同看法意味著，兩周後由九名成員組成的政策委員會在制定政策時可能出現更明顯的分歧。該委員會在3月以8比1的投票結果決定維持利率不變。