阿里巴巴升4%　旗下阿里雲一個月內兩度加價

阿里巴巴(9988)旗下阿里雲表示，為統一產品定價規範，將於今年7月15日起調高售價，加幅最多50%，此為阿里雲一個月兩度加價。

加價產品包括DDoS原生防護2.0(包年包月)、DDoS高防(中國)以及DDoS高防(非中國)商品的彈性95功能，其中，DDoS高防(中國)的彈性帶寬月95，每月100元(人民幣‧下同)/Mbps，上調至每月150元/Mbps，加幅達50%；每日由6元，加至8元，加幅逾33%。

另外，DDoS高防(非中國)保險防護-彈性帶寬月95，每月由105元/Mbps，調高至150元，加幅近43%，加速線路/安全月95，每月由1000元/Mbps，加50%至1500元，每日由60元/Mbps，調高33%至80元。

DDoS原生防護2.0(包年包月)彈性帶寬月95，每月由82元/Mbps，調高至98.5元，加幅約20%，每日則由12元/Mbps，減至6元。

因全球AI需求爆發、供應鏈漲價，以至行業核心硬件採購成本顯著上揚，阿里雲上月中已公布，決定於4月18日起對AI算力、CPFS(智算版)等服務價格進行調整。全地域的平頭哥真武810E等算力卡相關服務價格，上調幅度5%至34%；全地域的CPFS(智算版)價格上調30%。

阿里巴巴現報129.4元，升3.9%。