林建岳︰中東動盪突顯港作為全球財富管理中心和「安全港」的優勢

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍在「全民國家安全教育日」開幕典禮發表視像致辭，強調安全是香港繁榮穩定的基礎，並就開創「十五五」時期「一國兩制」新局面提出四點意見。

全國政協常委、商人林建岳認為，國家安全是「一國兩制」的最高原則，也是香港長期繁榮穩定的根本保障，夏寶龍主任的四點意見具有很強的針對性和指導性，有助各界深入理解安全與發展的邏輯關係，認清國家安全的風險隱患。今年是國家「十五五」規劃的開局之年，更是香港全力拼經濟惠民生的關鍵階段，香港各界更應同心同德，堅持統籌發展和安全，以高水平安全護航高質量發展，精準對接國家戰略，制定好自身的「五年規劃」，全力推動香港由治及興。

林建岳指出，夏寶龍主任在講話中強調以高水平安全護航香港由治及興，需要深刻理解香港從由亂到治走向由治及興的內在邏輯，需要清醒認識安全不是一勞永逸，對影響香港繁榮穩定的各種風險隱患，時刻保持警惕。對香港各界具有很強的指示作用。一時安全不等於永遠安全，近年香港局勢回穩，但各界也不能好了傷疤忘了痛，對於國家安全風險必須警鐘長鳴，尤其是中東爆發的戰火，再次警示香港社會穩定與發展並非理所當然，而是國家安全得到有力維護的結果。香港能夠從由亂到治走向由治及興，再次成為全球最安全城市之一，就是得益於維護國安制度機制的不斷完善，這說明有安全才有會真正的發展，沒有安全一切都無從談起。

林建岳認為，香港當前正進入關鍵的發展階段，國家「十五五」規劃綱要為香港帶來全新戰略方向。當前中東戰火持續，資金大逃離，中國錨定新一個五年規劃，成為全球經濟「穩定器」；香港作為全球財富管理中心和「安全港」的優勢，在中東動盪中更加凸顯，已成為不少國際資金的「避風港」。香港要落實「十五五」規劃中的「十大中心」「兩大樞紐」「一個生態圈」定位，大力吸納國際資金和人才，首要是堅定維護國家安全，以高水平安全護航高質量發展，制定好香港首個五年規劃，突出北部都會區建設重點，全力推動香港高質量發展。

林建岳提到，以高水平安全護航香港由治及興，需要全社會共同努力和守護。維護國家安全是香港全社會的共同責任，沒有人是「局外人」。特區政府固然是第一責任人，但各界同樣責無旁貸。相信只要各界勠力同心，築牢安全屏障，共謀高質發展，香港的家園一定可以建設得更加美好。