耶倫料聯儲局今年仍有機會減息　又嘲減息降政府債務利息做法

美國前財政部長、聯儲會主席珍妮特·耶倫表示，她仍然認為美國今年稍後可能降息，儘管伊朗戰爭引發的油價衝擊為經濟前景增添不確定性。

耶倫周三在香港舉行的滙豐全球投資峰會上表示，這確實是一次廣泛的供應衝擊，波及範圍從汽油價格蔓延至液化天然氣、化肥、食品、運輸成本和半導體等領域。耶倫指出，雖然不能排除升息的必要性，但穩定的長期通膨預期表明，目前升息的可能性仍然不大。

「我猜今年晚些時候可能會降息。我認為這完全有可能，也是主要情景。但是，很多事情都有可能，」這位前財政部長說。

彭博報道續指出，聯儲會3月17日至18日會議的紀要顯示，越來越多的官員擔心伊朗戰爭可能進一步加劇通膨，希望明確指出聯儲會可能不得不考慮升息。該次會議後公佈的預測顯示，政策制定者預計，2026年將降息一次，與去年12月的預測持平。

耶倫警告，特朗普呼籲降息可能有損美國的信譽。（Reuters）

耶倫重申擔心美國總統特朗普領導下聯儲會的獨立性，並警告說，特朗普呼籲降息可能有損美國的信譽。

耶倫說，有哪個已開發國家的總統會公開主張應透過降息來降低政府債務利息支出，且該國貨幣還是全球主要儲備貨幣；聽到這樣的說法時，就像是來自「香蕉共和國」。

聯儲會主席候選人凱文·沃什曾與耶倫在聯儲會共事六年，她表示，鑑於沃什「通膨鷹派」的形象，他可能與總統意見相左。她也說，沃什堅信AI將大幅提高生產力，或許可以解釋他為何能成為聯儲會主席。