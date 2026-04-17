滙豐App新推「整合存摺戶口」服務　一文睇清重點及優惠

對不少港人而言，每月出糧到銀行打簿，或帶紅簿仔到銀行提款、存款或轉賬都是昔日的生活日常。隨著數碼時代來臨及智能手機普及，大眾亦已接受使用數碼銀行服務一手掌握財政狀況。滙豐近期推出「整合存摺戶口」服務，鼓勵客戶將存摺戶口整合至綜合理財戶口，更方便快捷處理銀行事務，私隱與安全也更有保障。



存摺戶口過渡數碼平台 HSBC HK App無縫整合更便捷

新服務旨在透過提供更簡易的方法，鼓勵客戶轉用提供一站式服務的綜合理財戶口。客戶只需使用HSBC HK App，簡單幾個步驟，毋需親身前往分行即可用手機將存摺戶口輕鬆轉去綜合理財戶口。

完成整合後，客戶可透過HSBC HK App掌握存款、信用卡、投資、保險及強積金狀況。原有存摺戶口內的結餘，以及用於交租、交家用而設定的常行指示等，大部分均可一併自動轉移¹，毋須重新設定。部分入賬（如轉數快、出糧或部分第三方收款）或支賬安排則需要客戶向相關服務機構更新整合後的綜合理財戶口號碼。

整合戶口之後，雖然不能再使用存摺，但亦毋須交回銀行或「剪角」，大家可自行留為紀念。而對於暫時未有需要整合存摺戶口的客戶，仍可使用分行打簿機免費打簿，而長者亦可繼續免費使用櫃檯或打簿機進行打簿。

吿別「收支淨碼」 兩年内交易紀錄一目了然

數碼化理財除了讓財務狀況更加清晰，更帶來全方位的安全保障。透過 HSBC HK App，客戶可查閱兩年內的交易紀錄，每筆款項的收支細項一目了然，吿別「收支淨碼」的困擾，亦可省卻排隊打簿的時間。與此同時，配合人臉或指紋識別登入，個人私隱獲得更佳保障；一旦出現可疑交易，系統亦會即時發出推播通知，隨時隨地掌握戶口動態。

此外，綜合理財戶口更集12種貨幣儲蓄、定期存款及投資戶口於一身，多元化服務遠勝傳統存摺戶口。

存摺戶口整合教學︰

大家可參照以下步驟，用HSBC HK App輕鬆整合存摺戶口(屏幕內容僅供參考)：

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成功整合存摺戶口有機會贏999.9足金簿仔

由即日起至2026年5月31日，經HSBC HK App整合存摺戶口，可參加大抽獎，有機會贏價值港幣5,888元的999.9足金簿仔²。

還有多項豐富獎賞，包括：港幣100元現金獎賞，先到先得；可享低至八折的外匯折扣券³；及額外高達港幣750元新資金定期存款現金獎賞。把握機會，立即登入HSBC HK App整合你的存摺戶口至綜合理財戶口，體驗無縫的數碼理財新世代！

注︰

¹ 請注意，部分商戶可能需要你另行通知以修改直接付款授權（DDA），請聯絡你的商戶以確認相關安排（如適用）。

² 足金簿仔之價值僅為估算，實際價值將取決於兌換時的黃金市價。黃金價格根據2026年2月10日的市場收市價每両港幣54,850元計算，0.12両足金簿仔約港幣5,888元。

³ 貨幣兌換涉及風險。

優惠受條款及細則約束。本資訊及優惠旨在提供予香港境內人士。借定唔借，還得到先好借。

(資料及相片由客戶提供)