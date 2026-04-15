中東戰火累事　愛馬仕季績遜預期　股價遇史上單日盤中最大跌幅

據彭博報道，愛馬仕（Hermès）股價在盤中下挫幅度創下紀錄，原因是受到中東地緣衝突帶來的干擾影響，這家以 Birkin 包聞名的公司銷售增速放緩，這與多數奢侈品同行面臨的情況相似。

2025年7月2日，法國巴黎的蘇富比拍賣行舉行預展，展示愛馬仕（Hermès）為英國女星Jane Birkin定製的原版柏金包（Birkin bag）。（Reuters）

愛馬仕股價一度下跌最多14%

愛馬仕表示，在今年第一季度，以固定匯率計算的銷售額增長 5.6%，市場原本預期的增幅為7.44%。RBC Europe 分析師 Piral Dadhania 在致客戶的研究筆記中指出，儘管市場預期已下修，這些業績仍可能引發一定失望。

在巴黎早盤交易中，愛馬仕股價一度下跌最多14%，為史上單日盤中最大跌幅；而在週三之前，該股年內已累計下跌約16%。

按地區看，涵蓋中東的區域在期內銷售額下滑5.9%；而作為重要旅客來源的法國收入則下降2.8%，主要受到旅遊消費走弱影響。

2026年3月12日，在美以與伊朗的衝突期間，一架無人機墜落，導致杜拜河港附近一棟建築物受損。(Reuters)

隨著門店重開 中東客戶 銷售已現改善

愛馬仕首席財務官 Eric du Halgouet 表示，公司的法國、瑞士與英國門店吸引到的中東消費者人數更少；而同樣受到衝擊的意大利表現相對更具韌性。du Halgouet 在與記者通話時表示，雖然當前季度初期客流仍偏弱，但隨著門店重開，中東客戶的銷售已出現改善。

與愛馬仕類似，LVMH（酩悅軒尼詩路易威登）本週稍早也表示戰事已對銷售造成損害。其首席財務官 Cécile Cabanis 表示，若非受到衝突影響，LVMH 包括路易威登與迪奧高級定製在內的核心部門收入本可呈現「持平」，而非負增長。該股盤中暫挫1.37%。

Kering 同樣公布略低於預期的銷售表現，其中旗下最大品牌 Gucci 也部分將壓力歸因於戰事。

就愛馬仕而言，另一個令市場失望的地區是亞太（不含日本）：以固定匯率計算，該地區銷售額僅增長2.2%，未達分析師原先預期的5.84%，增幅不到預期的一半。

儘管地緣政治動盪，愛馬仕仍在加碼投入。公司上週宣布啟用其第 25 座皮具製造工廠。