中國即將公布首季經濟數據　彭博調查料GDP增長4.8%

中國今日公布首季經濟數據，外電料季內經濟成長可能反彈，這讓政策制定者有時間評估伊朗戰爭對這個世界第二大經濟體的影響，然後再採取刺激措施。

接受彭博調查的經濟學家對第一季GDP的預估中值為同比成長4.8%，官方將在周四發布數據。如果屬實，將高於2025年第四季錄得的4.5%，後者是中國在2022年底疫情封控解除以來的最慢增速。

報道指，迄今為止，美、以對伊朗動武對經濟活動的影響可能有限，部分原因在於中國近年來強化能源安全並提升經濟抗衝擊能力。此外，長期通縮壓力也減弱了油價上漲對消費價格的立即影響。

但是，隨著3月高科技產品進口大幅增加(受AI投資熱潮等因素推動)，第一季以人民幣計算的貨物貿易順差同比減少近5%。這意味著淨出口對經濟的支撐可能減弱，但與AI相關的全球需求強勁，正幫助中國企業抵禦中東衝突對全球經濟帶來的衝擊。

報道又指，若經濟數據表現穩健，將降低推出額外刺激政策的迫切性，尤其是在北京方面已將GDP成長目標下調至4.5%至5%(1991年以來最低)區間之後。越來越多的經濟學家預測，中國央行今年不會降息，因為石油危機推高了通膨預期。

麥格理集團以胡偉俊為首的經濟學家們在周五的一份報告中表示，預計政策制定者目前會採取觀望態度。中國的刺激政策取決於美國經濟走勢與AI熱潮的發展，這兩者仍是出口的重要順風。