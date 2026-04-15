華為港澳合作夥伴大會2026「夥伴+華為」擁抱AI　賦能數智化升級

華為2026港澳合作夥伴大會（以下簡稱「大會」）今日於香港會議展覽中心盛大舉行。大會以「融智共創 聚力新程」為主題，邀得逾1,000位政商領袖、行業專家及生態夥伴共襄盛舉，參會規模創歷年新高。大會聚焦「夥伴+華為」體系的深度協同，旨在透過領先的AI技術與ICT基礎設施，全方位賦能千行百業實現智能化升級，共建高品質數字經濟生態。



華為公司高級副總裁、企業銷售總裁陳雷先生於開幕致辭中，衷心感謝港澳夥伴長期以來的支持。他指出，華為2025年經營表現穩健，企業業務已成為toB業務增長的主引擎。陳雷表示，智能時代已全面來臨，AI正從單純的交互工具演變為具備自主執行能力的智能體（AI Agent）。隨着全球日均Token消耗量突破360萬億，算力需求將迎來前所未有的挑戰與機遇。2026年華為將聚焦四大方向，加大投入、全方位賦能夥伴。第一，打造開放易用的系列化解決方案，支持夥伴適配多場景算力需求；第二，戰略投入計算CANN生態，堅持以開發者為中心；第三，依托華為雲，打造智能時代算力「黑土地」；第四，全面支持港澳夥伴深耕NA大客戶市場，擴展商業市場及分銷市場。為把握智能時代機遇，華為將堅持全面擁抱AI，打造堅實的算力底座、開源開放，並透過AI重構產品與解決方案，全力支援夥伴使能千行百業智能化。

華為公司高級副總裁、企業銷售總裁陳雷先生開幕致辭

香港特別行政區政府數字政策辦公室署理副數字政策專員（數字基建）胡曄女士致辭時表示，特區政府正透過政策、數字基建、算力供應、技術研發、人才、資金及應用場景等多維度持續完善本地人工智能生態圈。位於北部都會區沙嶺的數據園區項目已正式進入建設階段，預計2032年可提供逾18萬P算力，規模為現時36倍，有望大幅提速人工智能產業發展。胡曄提到，由政府牽頭籌辦的香港人工智能研究院將於下半年投入運作，推動人工智能上游研發、中下游成果轉化及開拓應用場景。技術創新方面，「InnoHK」創新香港研發平台已匯聚逾16間聚焦人工智能鉍機械人的實驗室。政府另推出30億元前沿科技研究支援計劃，以配對形式支持本地大學吸引國際頂尖研究人員來港。數字政策辦公室將於年底推出「數碼企業身份」平台，提供更安全、更便捷電子服務，優化營商環境。她期望業界善用香港「內聯外通」國際平台優勢，深化跨境合作，以人工智能技術賦能產業升級。

香港特別行政區政府數字政策辦公室署理副數字政策專員胡曄女士致辭

打破思維的牆 點亮更多世界級燈塔

華為港澳行政總裁陳建韓先生致辭表示，港澳是一個充滿想象的市場，我們身處其中的每個人、每個組織，都要勇於跳出Linear Mindset，勇於打破思維的墻，用Growth Mindset重新看待市場機遇，並為自己重注活力、重新定位、重新思考使命與目標。華為願與所有合作夥伴同心聚力，點亮更多世界級燈塔，照亮更多的行業！

華為港澳行政總裁陳建韓先生致辭

聚焦「融智共創新生態，聚力同行新征程」的主題，華為港澳企業業務總經理王紹潼先生表示，2025年華為優化夥伴政策和合作模式，加大支持力度，提升夥伴收益率。他指出，港澳地區正快速邁入AI賦能生產的新階段。今年華為將聚焦行業場景，打造差異化方案。秉持「硬件開放、軟件開源」的原則，優化夥伴合作框架，升級夥伴激勵政策，增強夥伴銷售拓展能力，同時透過進一步升級「夥伴 + 華為」體系，協助夥伴提升能力向高階服務轉型、與夥伴聯合推廣開拓市場。王紹潼表示，華為期望與夥伴並肩前行，藉助華為多元的產品方案及持續的AI投入，一同邁向數字躍遷新時代。

華為港澳企業業務總經理王紹潼先生致辭

緊握「行業+AI」時代機遇 與夥伴共建共贏

華為ICT Marketing與解決方案銷售副總裁史振鈺先生表示，面對「行業+AI」的時代機遇，華為基於行業智能化參考架構，透過智能聯接、智能底座、智能平台的組合優勢，使能千行百業智能化應用，支持夥伴紮根行業，加速AI能力從算力工廠走向行業應用。史振鈺指出，華為將夯實「華為+夥伴」營銷體系，開放、共享流程管理體系和平台等核心能力，包括方案上市、營銷、服務交付等全流程賦能，開放夥伴三朵雲、POC測試、O3社區等數字化平台，對接夥伴業務系統；此外，發布AI專業化標準，推出AI及計算認證課程，賦能夥伴具備「既懂行業、又懂AI」的自主營銷與交付能力，和夥伴共建共贏，更好地服務客戶。

華為ICT Marketing與解決方案銷售副總裁史振鈺先生發表演講

強勁算力助港澳構築數字基建

華為計算領域副總裁陳超先生在港澳夥伴大會發表主題演講，系統性介紹華為在計算技術創新與生態建設方面的最新布局。面對企業日益增長的多樣化計算需求，華為已構建覆蓋大、中、小不同規模場景的完整產品體系，包括面向超大型企業的智算、通算超節點，面向行業的傳統服務器與面向開發者的邊緣設備，滿足各行業需求。陳超強調，華為堅持基礎軟件開源開放，使能夥伴與開發者，在港澳市場將聚焦政務、金融、醫療等重點行業，聯同本地夥伴建立計算生態創新中心，為區域經濟高質量發展注入強勁動能，加速邁向智能化未來。

華為計算領域副總裁陳超先生在港澳夥伴大會發表主題演講

華為雲賦能夥伴共拓數字化機遇

華為亞太雲解決方案銷售副總裁羅宏君先生發表《華為雲 同心同行，共贏AI時代》主題演講。他表示，公有雲是AI在企業落地的最優解，是承載AI生產力工具的最佳平台。華為雲將以行業智能體為中心，打造企業級AI創新沃土。華為雲將聚焦金融、製造、智慧城市等核心領域，推出數據智能體、代碼智能體及一站式企業級智能體開發平台，系統性提升企業數字化能力。2026年，華為雲將秉持長期合作理念，與港澳夥伴同心同行，充分發揮雲端技術優勢，助力區域產業把握AI時代機遇。

華為亞太雲解決方案銷售副總裁羅宏君先生發表演講

政策升級 助力港澳夥伴共贏發展

華為企業業務全球夥伴發展、商業與分銷副總裁劉凱先生詳細介紹2026年夥伴政策升級內容。他強調，華為將持續深化「被集成」策略，與夥伴共同成長。針對港澳市場特點，華為推出「三層支持」機制：在市場拓展層面提供精準行業洞察與商機共享；在項目執行層面建立聯合解決方案實驗室，確保項目高質量交付；在後期服務層面構建全天候本地化支援體系。劉凱表示，2026年華為將加大對創新型夥伴的資源投入，設立專項扶持基金，簡化合作流程，降低參與門檻，幫助夥伴快速把握數字轉型商機。

華為企業業務全球夥伴發展、商業與分銷副總裁劉凱先生解讀政策

合作夥伴案例分享環節中，科大訊飛股份有限公司副總裁銷售與管理委員會執行總裁周佳峰先生分享與華為合作打造全國產化大模型技術底座的經驗。在本地應用方面，其多語言會議系統支援中英粵混讀識別，準確率逾96%；政務應用場景中，材料審核時間縮短80%，登記效率提升5倍。自動系統集團有限公司（ASL）行政總裁及執行董事王粵鷗先生分享，ASL與華為自2014年合作以來，成功獲得雙方首個香港特區政府的GaussDB（高斯數據庫）項目，當中亦使用華為的AI芯片，實現智能化分析與高度資訊安全保障。

本次夥伴大會與第四屆香港國際創科展同期舉行，設有計算、商業分銷、金融論壇等多個分會場及專業論壇，期間圍繞中小企數智轉型、打造具競爭力的產品助力夥伴商業成功等議題深度交流。與會嘉賓參觀InnoEX華為展區，親身體驗「夥伴+華為」體系與「AI+產業」的實踐成果。未來，華為將持續聚合港澳夥伴能力，擴大合作廣度、深度，共建開放的合作生態，為千行百業創造更大價值，共贏數智時代新機遇。