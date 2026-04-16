「新興市場教父」麥樸思Mark Mobius辭世　享年89歲

有「新興市場之父」的著名投資人麥樸思﹙Mark Mobius﹚周二﹙15日﹚離世，享年89歲。麥樸思發言人Kylie Wong在麥樸思領英頁面發布了該消息，而據Mobius Investments合夥人John Ninia表示，麥樸思是在新加坡去世的。

2018年宣布退休

出生於美國的麥樸思在富蘭克林鄧普頓投資任職逾30年，期間他成為了發掘新興市場，包括非洲、亞洲、東歐和拉美投資機會的「布道者」(Evangelist)。外電指，在眾多投資顧問中，他的光頭形象格外醒目，並因此獲得「禿鷹」的綽號。

1987年，在推動美國投資者走向海外的先驅約翰·鄧普頓聘請下，麥樸思創立了最早專注於快速發展新興市場的共同基金之一。他一直管理鄧普頓新興市場集團直至2016年，並擔任鄧普頓新興市場投資信託的首席基金經理直至2015年，2018年1月麥樸思宣布退休。

根據Morningstar Direct數據，該封閉式基金自1989年至其退休期間年均回報率為13.4%。自2001年MSCI新興市場指數推出以來，該基金年均跑贏基準指數1.9個百分點。

麥樸思

求學東京 每年出行250至300天

彭博報道指，麥樸思部分時間居住在新加坡，每年乘坐灣流IV私人飛機出行250至300天，深入全球偏遠地區的工廠和分銷商以尋找投資機會。

麥樸思1936年8月17日出生於紐約長島的貝爾莫爾。其父Paul Mobius是德國人，從事船上廚師和面包師工作，母親Maria Louisa Colon為波多黎各人。他與兄弟Hans和Paul在德語和西班牙語環境中長大。

1955年，麥樸思獲得獎學金在波士頓大學學習戲劇藝術，並在夜總會擔任鋼琴師以支付學費。畢業時獲得美術學士和傳播學碩士學位。

他後來獲得獎學金赴京都學習日本文化和語言，這激發了他在亞洲生活和工作的願望。1964年在麻省理工學院取得政治學和經濟學博士學位後，麥樸思加入國際研究協會，在泰國和韓國各工作一年，從事調查和消費者研究。

隨後他前往香港，創辦了自己的行業研究諮詢公司。其中一項關於香港股市的研究報告成為他進入證券分析領域的契機。

一生撰寫了十多本關於投資和經濟的書籍

他在2022年接受彭博「Masters in Business」播客採訪時回憶道：「你必須記住，在那個年代，大多數國家並不歡迎外國投資，它們要麼是社會主義國家，要麼像中國和俄羅斯那樣是共產主義國家，東歐更是無從談起。所以我們最初只能投資六個市場，之後才逐步擴展，隨著市場開放，最終投資覆蓋約70個國家。」

麥樸思一生撰寫了十多本關於投資和經濟的書籍，包括《新興市場投資指南》（1994年）和《利潤護照》（1999年）。他提出過諸多投資格言，例如：「當你看到隧道盡頭的光時，進場已經太晚了。」

麥樸思終身未婚。他在《利潤護照》中寫道，「儘管有些人可能會同情我沒有家庭、沒有固定住所、沒有所謂的家庭生活，但我這種略顯古怪的生活方式帶來了無數變化、刺激和創造力的機會。」