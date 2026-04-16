恒生指數全日升446點　直迫26400點　科指勁升近3.7%

外圍股市氣氛理想，帶動港股高開175點，重上26000點大關。其後大市升幅進一步擴大，半日升逾300點。



【16:28】港股全日升逾400點

恒指收市報26394點，升446點或1.72%，國指升186點或2.14%，報8905點，科指升180點或3.67%，報5092點，成交額為2,562億元。

全日共有7隻藍籌股升半成或以上，包括寧德時代（3750）﹑百度（9888）﹑阿里（9988）及海底撈（6862）等。

不過康師傳（0322）等消費股卻普遍低收。

【14:28】港股升幅擴至400點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報26351點，升403點。

目前有7隻成份股升幅逾半成，其中寧德時代（3750）升9.5%，為目前表現最佳藍籌股。

【12:12】大市半日升359點

恒指中午收市報26306點，升359點，國指升151點，報8869點，科指升146點，報5058點，成交額為1,298億元。

寧德時代（3750）表現突出，半日升10.3%，中午收市報723元。

科技股獲追捧，百度（9888）升8.4%，阿里（9988）升4.6%，美團（3690）升2.5%。

滙豐（0005）升0.3%，報141.8元。

【09:25】港股高開175點

恒生指數最新報26122點，升175點，國指升61點，報8779點，科指升64點，報4976點。

阿里（9988）升2.4%，報131.7元，騰訊（0700）高開1.5%，報506.5元。

滙豐（0005）低開0.1%，報141.3元。

油股方面，中海油（0883）高開0.5%，報26.34元。