外媒︰美國調查特朗普對伊朗政策轉向前的「精準踩點」原油交易

據外電報道，一位知情人士周三表示，美國商品期貨交易委員會(CFTC)正在調查一系列發生在特朗普總統就伊朗戰爭政策作出重大轉向之前的原油期貨交易。

CFTC主席塞利格（Michael Selig）在周四準備向國會發表的講話中表示，該機構將追究違規者的責任，但證詞中並未提及任何具體調查。該機構發言人拒絕置評。

塞利格在媒體看到的講話稿中表示：「我要明確表態：對於任何在我們市場中從事欺詐、操縱或內幕交易的人：我們會找到你，你將面臨法律的嚴懲。」

知情人士稱，CFTC的調查重點是發生在芝商所(CME Group) 和洲際交易所(ICE) 平台上的原油期貨合約交易，調查人員正在審查至少兩筆分別發生於3月23日和4月7日的原油交易。這些精準踩點的交易可能已帶來數以百萬美元計的利潤，引發立法者和法律專家的擔憂：圍繞戰爭與外交的決策在波動劇烈、透明度有限的衍生品市場中，可能滋生被濫用的空間。

上周美國與伊朗宣佈停火前數小時，投資者進行了一筆金額約9.5億美元的油價做空押注。3月23日，特朗普宣佈推遲打擊伊朗前，油市也曾出現過類似時機恰到好處的交易。