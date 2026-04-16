台積電首季獲利大增58%　AI投資熱潮未受中東戰火干擾

台積電獲利飆升58%，顯示中東戰爭在最初幾周並未抑制AI投資熱潮。

這家輝達和蘋果的主要晶片製造商公告稱，第一季度淨利潤為5,725億元台幣(180億美元)，分析師的平均預估為5,424億元台幣。台積電銷售額同比成長35%，超出預期。

彭博報道指出，這項財報表現或許有助於緩解外界疑慮，即中東危機延宕未決，可能會抑制對高耗能AI數據中心和iPhone等電子產品的需求。這場戰事已對全球航運路線與能源價格造成壓力，投資人正密切觀察其影響是否會進一步波及科技巨頭的支出計畫。

儘管Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms Inc.和微軟等公司承諾今年將投入高達6,500億美元於AI相關支出，市場對台積電及其主要客戶(如輝達)能否維持當前高速成長仍抱持懷疑態度。

憑藉爆炸式的銷售額，輝達成為全球市值最高的公司、台積電成為亞洲最大的公司之後，投資人正尋求更多證據，確認AI投資熱潮能否持續。

此外，報道指，市場亦揣測，若中東衝突持續，可能干擾關鍵晶片製造材料與氣體(如氦氣)的供應。此外，設備供應限制亦可能壓抑這個規模達1萬億美元的半導體產業成長，因為ASML在內的設備商無法迅速擴充產能以滿足台積電等客戶對先進製程設備的強勁需求。