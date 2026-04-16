台股破頂！市值突破4萬億美元　超過英國躋身全球第七大股市

隨著市場對伊朗戰爭進一步降級的希望升溫，台灣科技企業重獲投資者青睞，推動台股市值超過英國。彭博匯編數據顯示，截至周三台股市值升至4.14萬億美元，躋身全球第七大股市；統計範圍為在台灣主要上市的公司總市值。相比之下，英國股市市值約為4.09萬億美元。



台灣加權指數創下歷史新高

台灣加權指數今日升逾1%衝上37000點樓上，創下歷史新高，成為率先抹去伊朗戰爭爆發以來全部跌幅的主要指數之一。權重股台積電也刷新歷史新高，該公司營收成長強勁，突顯在全球人工智能供應鏈中的關鍵作用。

「台灣仍被視為人工智能硬體的代表性市場，」Broadridge Financial Solutions亞太區資產管理成長解決方案負責人Yoon Ng表示。「只要人工智能資本支出勢頭保持，資金流入應該會持續提供支撐。」

權重股台積電也刷新歷史新高，領台股市值突破四萬億美元。（Reuters）

根據國際貨幣基金組織對2026年的預估，台灣經濟規模料在9,770億美元，遠不及英國的4.3萬億美元。不過，AI相關產品出口的迅猛成長，提振了台灣的經濟成長預期。

台灣加權指數本月已上漲16%。周四一度上揚0.7%，邁向連續第八個交易日上漲，勢創2025年以來最長連漲紀錄。

與此同時，英國富時100指數漲幅不到4%，原因包括通膨擔憂揮之不去，另外利率高於歐洲其他地區。

全球基金經理仍有淨16%低配英國股票

不過在地緣政治的不確定性下，英國股市因對能源和防禦性板塊的敞口較高，也在吸引部分投資者回歸。包括巴克萊、花旗和滙豐在內的多家機構策略師，將富時100指數視為地緣政治對沖工具，或是在當前環境下的優選敞口。

滙豐策略師Duncan Toms等人表示，能源和基礎材料等基於大宗商品的相關板塊，佔占到英國股市市值的將近五分之一，能源和金屬價格高企利好這些板塊。「2022年全球滯脹時，英國曾是表現最突出的市場之一。」

4月份的美國銀行調查顯示，目前在歐洲英國市場的受青睞程度僅次於瑞士，與上月調查結果相似。而在2月份時，英國還是倒數第二個最不受歡迎的市場。不過全球基金經理中仍有淨16%低配英國股票，這一比例高於上月的15%。