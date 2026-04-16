港商如何借助前海優質資源拓展產業新機遇？｜Talk Talk 網上講座

香港與前海的合作關係日益緊密，兩地在政策對接、產業協同及市場拓展方面互補性強。作為「一國兩制」下的獨特經濟體，香港擁有國際化的金融與法律體系，而前海則肩負深化改革開放的角色，為企業提供穩定的政策支持與發展機會。踏入「十五五」開局之年，前海在現代服務業、低空經濟、數據產業等領域加速佈局，同時持續深化「港資港法」、「港資港仲裁」等制度銜接，為香港專業人才及企業創造更廣闊的發展空間。本次講座將深入剖析兩地如何整合優勢資源，推動區域協同發展，實現互利共贏。



專家分享重點：

深港協同的戰略定位與制度創新

香港資本與前海新興產業的對接

如何打造港人北上首選地

Talk Talk 網上講座系列 — 深港聯動新篇章：前海「十五五」與香港的協同機遇

日期：2026年4月30日 （四）

時間：下午4時

形式：線上講座

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嘉賓主持：

德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人陳煒華先生

嘉賓：

前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙先生

港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬教授

港區全國人大代表、國宏嘉信資本董事長冼漢廸先生

嘉賓背景：

德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人陳煒華先生

陳煒華先生現任德勤中國戰略與業務設計香港主管合夥人，主導華南區的戰略咨詢、併購後整合及企業轉型業務。他擁有超過20年經驗，曾為香港特區政府、研發機構、科技園區及跨國企業提供創科戰略諮詢服務，亦協助眾多企業藉助香港平台「走出去」，拓展國際市場。

前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙先生

黃梓謙先生 MH JP 是深圳市前海深港現代服務業合作區管理局成立以來，首位來自香港的全職特聘首席港澳聯絡專家。同時，他還擔任中華海外聯誼會理事、中國人民政治協商會議廣州市委員會委員、北京市青年聯合會委員。 自2024年12月擔任首席港澳聯絡專家以來，他致力於推動和建立前海與港澳的合作對接機制與交流。同時，他積極策劃多項深港重大合作項目與政策，致力優化前海的營商環境和產業政策，吸引香港企業與人才來前海發展，促進深港深度融合引領發展。他持有香港大學文學士學位(主修翻譯)、英國倫敦大學法學士學位和英國牛津大學外交學碩士學位。現正攻讀北京清華大學社會學博士課程，獲選為2021年清華大學學生年度人物。

港區全國人大代表、香港立法會議員梁美芬教授

梁美芬教授，現任全國人大常委會香港基本法委員會委員、港區全國人大代表、香港立法會議員、香港城市大學法學院教授。於2000年獲選香港十大傑出青年，2008年當選立法會議員至今，2024年獲金紫荊星章，2025年獲香港中文大學頒獎“榮譽院士”。梁女士為香港執業大律師、粵港澳​​大灣區律師，曾參與中國司法改革，是首名獲中國最高人民法院院授權翻譯中國法院判決為英文版的編審負責人，編著多本中英文法律書籍。是香港對外交流友善協會創會會長，香港世界貿易組織研究中心及「一帶一路」國際研究院創辦人，自1989年起任教於香港城市大學法律學院，並曾任耶魯及艾克斯-馬賽大學法學院訪問學者，擅長處理香港基本法及兩岸三地民商事法律衝突。

港區全國人大代表、國宏嘉信資本董事長冼漢廸先生

冼漢廸，史丹佛工程碩士，卡內基美隆大學電腦科學／數學、經濟學、工商管理三學士。現擔任港區全國人大代表，政協天津市第十五屆委員會常委，香港特區選舉委員會委員（科技創新界）等多項公職。現任港區全國人大代表、天津市政協常委、香港特區選委會委員（科技創新界）等多項公職，並擔任人工智能資助計劃委員會主席、港深創新及科技園董事會成員。他積極促進兩地科創與青年交流，亦推動數碼港人工智能超算中心及創科產業引導基金等政策落地。在業界，他創立國宏嘉信，專注早期硬科技投資。2025年獲委任太平紳士，曾獲香港創新領軍人物大獎等榮譽。

合作夥伴：

前海國際聯絡服務投資有限公司