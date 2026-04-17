伊朗局勢｜戰事下油價高企　美政府據報要求油企增產

伊朗戰事引發能源危機，外媒報道，美國內政部和能源部部長與埃克森美孚和雪佛龍等能源公司的高管舉行電話會議，商討提高石油與天然氣產量的可能性。



據報，華府官員敦促美國石油生產商提高產量，向石油行業傳達在伊朗戰爭背景下變得更加緊迫的訊息。內政部長柏根（Doug Burgum）、能源部長賴特（Chris Wright）與十幾位石油公司高管舉行會議，提出相關要求。出席會議的其他公司包括Hilcorp Energy、Devon Energy和西方石油公司（Occidental）。

資料照片：2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

市場估計目前每日原油供應減1600萬桶

霍爾木茲海峽的陷入癱瘓狀態，加上海灣能源設施受損，據估計已從全球市場每天減少約1,600萬桶原油供應，這推動油氣價格飆升，給特朗普所在的共和黨在11月中期選舉前帶來嚴重的政治風險。

知情人士透露，這場會議約40分鐘，會議氣氛較為平靜。美國官員認為原油價格飆升將促使企業增產。但企業高管對於將這筆財富用於鑽探新井態度遲疑，尤其是在期貨價格預示未來幾個月油價將大幅下跌的情況下。石油公司高管大多沒有提及這些擔憂，部分則主動表示正在提高產量。