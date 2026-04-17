美團為戰略股東　內地具身智能企業它石智航　完成35億元融資

美團（3690）等有份投資﹑內地具身智能產業公司它石智航（TARS）公布，完成超過4.5億美元（約35.1億港元）Pre-A輪融資，再創中國具身智能最高單輪融資紀錄，估值130億元（人民幣‧下同）。據悉，該公司正部署新一輪融資方案，估值增至約180億元。



綜合媒體報道，它石智航是次融資由高瓴、紅杉中國聯合領投，美團龍珠、中金資本、凱聯資本、東方富海、鈞山投資等跟投。美團作為該公司重要基石戰略股東將重額加注並繼續聯合領投。啓明創投、線性資本等現有股東戰略投資加注；TCL創投、首程控股（0697）、建發新興投資等亦進一步投資。

美團Keeta

去年7月時估值為50億元

據《財經》報道，它石在天使輪完成兩筆共計約16.5億元融資，已打破具身智能行業天使輪融資紀錄。去年7月完成天使+輪融資時的投前估值約50億元，倘估值達180億元，意味未夠一年已飆升約2.6倍。報道又指，該公司今年預期產能是1000個，預期收入約數億元。

它石智航於去年2月成立，董事長李震宇曾任百度（9888）智能駕駛事業群總裁；首席執行官陳亦倫曾是華為自動駕駛首席技術官、大疆機器視覺總工程師。