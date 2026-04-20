高盛任命前花旗銀行家Benjamin Ng　擔任亞太債務資本市場主管

隨著香港和中國內地公司紛紛推動首次公開募股和跨境併購交易，亞洲已成為全球投資銀行的關鍵角力場。而據彭博新聞社看到的一份內部備忘錄，高盛集團已任命前花旗集團銀行家Benjamin Ng擔任亞太區債務資本市場主管，這一新設立的職位旨在幫助擴大其在亞洲地區的融資業務。

備忘錄顯示，常駐香港的Ng將負責高盛的債券和貸款承銷及分銷業務。

高盛發言人證實了備忘錄的內容。Ng曾任花旗集團亞太區債務資本市場聯席主管。

報道指出，此舉是高盛資本解決方案部門內部更廣泛領導層變動的一部分，該部門在2025年初形成，專注於為客戶尋找債務和融資機會。彭博匯編的數據顯示，儘管這家美國投資銀行今年在亞太地區的股票發行業務排名第四，但在傳統債券交易方面卻落後於競爭對手。

備忘錄還顯示，高盛提升Colin Mathews出任亞太區槓桿融資主管。這項任命正逢亞洲（除日本外）槓桿融資主管Nelson Lo 4月底將退休。

儘管投資銀行人才和交易機會的競爭日益激烈，高盛在亞洲的整體業務仍然保持強勁。第一季度在該地區的淨收入同比成長79%，達到30.4億美元，全球市場占有率從11%提升至18%。