在香港這座全球金融節點，市民對理財廣告早已習以為常。然而，近期在銅鑼灣鬧市、各個港鐵站車廂後，一組結合了東方武學張力與現代投資哲學的視覺影像——「惠理投資四式」，在同行業界掀起熱議。這由惠理集團（Value Partners）發起的基金廣告，選擇將「投資」與「功夫」意象結合，其背後更蘊含著對當前投資者心理與資產管理本質的剖析。



對於見慣風浪的香港投資者而言，大家心知肚明：歷史回報數據雖然亮眼，但往往具有滯後性。當市場處於劇烈波動的 2026 年，投資者真正的焦慮不在於獲取資訊，而是在於如何在波動中維持紀律。惠理此次將「投資」與「功夫」跨界連結，透過「衡、智、穩、盈」四個概念，將旗下亞洲多元資產、科技創新、黃金避險及高息資產等核心策略進行了符號化處理。這種溝通方式試圖傳達一個訊息：投資與習武一樣，招式或許千變萬化，但決定勝負的關鍵往往不在於表面招式的華麗，而是在於招式背後的心法與長年累月的練習。

在多個地鐵月台路軌燈箱的惠理投資四式

惠理時代的轉變 由「傳奇個人」轉向「專業體系」

早期的惠理與謝清海個人的名字幾乎劃上等號，品牌魅力源於其個人的傳奇色彩。但近年來，品牌重心明顯向體系化的專業團隊轉移。例如此次「投資四式」的宣傳，不再強調單一基金經理的明星效應，而是將「惠理」本身塑造成一個擁有成熟投資心法（如功夫中的招式）的系統化平台。

過去的惠理品牌較為低調、傳統，溝通對象多為專業機構或資深散戶。現在，透過將投資哲學與「功夫」等大眾文化符號連結，品牌正在試圖打破金融的冰冷感。這種表達方式似乎更親民，更是為了在碎片化的信息時代，精煉出更具辨識度的品牌記憶點。

惠理基金在“姜濤灣”的大字廣告十分顯眼

值得注意的是，就在幾個月前，惠理（Value Partners）的廣告風格仍是「直球對決」，廣告以問句開始：「過去 23 年，你的投資回報如何？」。如果說前幾個月的廣告是在展示「成績」，那麼現在則是在傳授「心法」。將複雜的資產配置符號化，實際上是在幫助投資者在喧囂的數據世界中，建立一套可以長期執行、不隨便動搖的框架。

惠理基金早前在地鐵車廂的廣告

這種溝通模式的轉變，其實也側面反映了資產管理行業在品牌戰略上的演進。在產品同質化嚴重的環境下，投資者對「專業感」的需求已不僅止於表格上的數字，更多在於品牌能否提供一套應對市場風浪的穩定框架。以「衡」對應的股債平衡策略，或是以「穩」切入的實金避險概念，實際上都是在回應當前市場環境下的普遍心理訴求。

《HK01》觀察到，惠理此次大規模的城市廣告投放，不僅是一次產品的曝光，更是一次品牌理念的重新梳理。當金融機構不再僅僅談論「收益率」，而是開始討論「心法」與「定力」時，這顯示出主動型基金經理正試圖在 AI 與算法盛行的時代，強調判斷力與眼光的長期價值。在 2026 年當前波動與機會並存的宏觀背景下，這種將投資哲學意象化的嘗試，確實為金融市場的品牌溝通提供了一個值得分析的案例。小編在惠理這場市場推廣中理解到，真正的「亞洲價值投資專家」，不僅在於能看懂財務報表，更在於能在風雲變幻的市場中，像宗師般紮穩馬步，進退有據。

在 2026 年這個充滿變數與機會的節點，這套「投資四式」或許正是許多正在尋找財富出口的人們，需要參悟的一份投資秘籍。