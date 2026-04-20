唐英年籲加強國際合作　應對保護主義挑戰

法國榮譽軍團勳章協會（簡稱勳章協會）今日舉行首屆亞太研討會 ，該協會香港分會主席唐英年在會上表示，地緣政治局勢緊張及保護主義日漸嚴峻，凸顯國家倡議構建人類命運共同體的重要性，建立安全及穩定的局面，香港正好可以擔當重要角色，發揮背靠祖國、面向世界的獨特優勢，提供「安全港」，加強國際交往。

今日舉行的首屆亞太研討會以「區域交流與機構凝聚」為主題，由香港分會安排，主禮嘉賓包括香港特別行政區政府政務司司長陳國基、法國榮譽軍團勳章協會主席 Admiral Alain Coldefy，以及法國駐香港及澳門總領事杜麗緹。此外，香港特別行政區政府財經事務及庫務局局長許正宇亦向與會人士，包括來自澳洲、法國、菲律賓及泰國等地的代表，介紹香港作為國際金融中心的最新發展。

唐英年致歡迎辭時表示，香港的優勢在於國際交往合作，以及堅定不移支持多邊主義、開放和自由的經濟體制、法律及金融基建與國際標準接軌。在「一國兩制」下，香港作為國際金融中心，以及環球商貿與文化交流樞紐，一直致力推動多元、開放與共融發展。

他指出，香港未來擁有龐大機遇。國家「十五五」規劃明確支持香港鞏固提升國際金融中心地位，同時支持香港建設中外文化藝術交流中心及國際創新科技中心。香港位於中國東南端，是連接內地與世界各地貿易和投資往來的重要橋樑，地理條件優越，並受惠於國家發展。

唐英年表示，法國榮譽軍團勳章協會香港分會將深化香港國際交往合作的角色，繼續加強與法國夥伴合作，尤其與法國駐香港及澳門總領事館攜手並肩，推動教育、科學及文化活動，豐富市民生活。