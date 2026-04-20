美股｜道指早段跌逾百點　油價升逾5%

美伊緊張局勢再升級，第二輪談判前景不明，打擊投資者信心。美股周一（4月20日）早段下跌，道指目前跌逾百點。油價上升，最新漲逾5%。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月20日

【22:52】Tesla跌逾2% Nvidia亞馬遜挫逾1%

道指最新報49,324點，跌123點或0.25%；納指最新報24,300點，跌167點或0.68%；標普500指數現報7,097點，跌28點或0.40%。

重磅科技股方面，Amazon跌1.52%，暫為跌幅最大道指成份股；Tesla跌 2.34%、Nvidia跌1.30%、微軟跌1.06%；蘋果公司（Apple）則升1.03%。

Tesla：圖為2025年3月27日，法國南特附近的特斯拉（Tesla）超級充電站顯示公司標誌。（Reuters）

【22:46】油價升5% Bitcoin約報7.5萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶86.73美元，升4.14美元或5.01%。倫敦布蘭特期油每桶報 94.91美元，漲4.53美元或5.01%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,345.28美元、24小時內約跌1%。