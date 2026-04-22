總商會總部煥新啟用　主席︰ 象徵該會邁向發展新里程

香港總商會舉行總部煥新啟用典禮，財政司司長陳茂波蒞臨主禮，為總商會165周年旗艦慶祝活動揭開序幕，象徵該會邁向發展新里程。

總商會主席陳瑞娟表示，隨着總商會慶祝歷史傳承之際，是次總部煥新突顯了其重要的策略意義。此次開幕意義深遠，更是165周年旗艦慶祝部分，不僅體現了該會豐厚的歷史底蘊與恒久的價值，更彰顯了迎接未來的決心—以創新、可持續發展、高效及高質量發展為主要核心。香港的五年規劃及國家的「十五五」規劃均高度重視相關領域，反映該會發展方針與政府及國家規劃重點高度契合。

她續稱，在翻新前，會員區已10年未曾更新，而後勤辦公室更是超過30年大致保持原貌。鑑於硬件設施和軟件技術早就需要升級，總商會遂展開總部優化計劃。現代化的設施及更智能的科技，將為會員提供更優質、更高效及更無縫的服務與活動體驗，終極目標就是讓總部的功能與未來接軌，打造一個充滿活力、促進協作的環境，體現總商會在香港商界的領導地位。

「翻新後的辦事處更顯亮麗，亦更臻完善。開放式設計提升了整體的使用者體驗，不論是會員還是職員都感到煥然一新。會員現在可以在升級場地舉辦各類活動、研討會、培訓，甚至周年股東大會，善用我們的空間作為他們首選的商務中心。」陳瑞娟補充說：「165周年的里程碑標誌著我們邁向創新時代，進一步鞏固我們作為香港領先商業機構的角色——更現代、更靈活、更具前瞻性。」