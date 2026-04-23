SK海力士業績超預期！　季度利潤按年增長四倍

SK海力士發布業績，季度利潤同比成長四倍，突顯支撐全球人工智能發展熱潮的內存晶片價格飆升力度。

截至3月份的第一季度，SK海力士營業利潤升至37.61萬億韓元（約合254億美元），創下歷史新高，高於分析師平均預估的35.7萬億韓元。銷售額將近成長兩倍，達到52.58萬億韓元。公司稱，得益於需求強勁，記憶晶片價格走勢將得以延續，今年的資本支出也將顯著增加。

彭博報道指出，人工智能領域的支出熱潮在重塑存儲器行業格局，並在一定程度上抵消了中東戰爭引發的供應鏈中斷擔憂。此次業績超出預期，或將堅定多頭投資者的立場。有投資者認為，人工智能的興起在引爆一輪需求的「超級周期」，有望幫助SK海力士及其競爭對手擺脫過去數十年繁榮與蕭條交替的周期性軌跡。

另外，SK海力士在財報中表示，存儲效率化技術的擴散將提高人工智能服務的經濟性，進而推動整體服務規模的擴大，這將進一步拉動存儲器需求。基於此，公司預計DRAM和NAND閃存市場均將維持有利的價格環境。截至2026財年第一季度末，該公司現金及現金等價物按月增加19.4萬億韓元，達到54.3萬億韓元。