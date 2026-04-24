譚仔拍短片幽默方式宣揚綠色採購　講求三大核心理念｜ESG

雖然 ESG 已經融入不少企業文化之中，不過如何繼續說好該說事，一樣要花心思。譚仔國際稱，推出全新一系列以「綠色採購」為主題的創意教育短片，發揮其標誌性的幽默風格，並邀請到深受大眾喜愛的「譚仔姐姐」以及公司管理層親身參與拍攝，向員工及大眾傳遞可持續發展的訊息，推動環境、社會及管治（ESG）理念轉化為全員參與的企業文化。

此系列短片圍繞「低碳飲食」、「在地食材」及「不時不食」三大核心理念，透過前線員工「譚仔姐姐」、集團主席兼行政總裁劉達民先生和其他高級管理層，以及全新創作角色「綠色採購俠」的趣味互動，深入淺出地解構選用當季食材、在地採購、多菜少肉等綠色舉措。

譚仔稱，集團致力推動可持續飲食，並取得顯著進展，目前旗下「譚仔雲南米線」及「譚仔三哥米線」提供的米線配料中，已有接近 40% 為素食食材，鼓勵大眾實踐低碳環保的飲食方式。此外，集團積極加強於香港800公里範圍內的在地採購，以有效減少從農場到餐桌整個供應鏈中的碳足跡。

譚仔國際企業傳訊總監陳慧明表示：「此系列短片打破了綠色採購僅限於後勤部門工作的刻板印象，讓每一位前線以至中央廚房的員工都感到與自身息息相關。短片由顧客公認為品牌大使的『譚仔姐姐』擔任主角，並有多位高級管理層驚喜亮相，幽默感十足，同事可藉此輕鬆地理解、擁抱以至實踐相關的綠色理念。」