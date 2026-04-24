證監會︰與全球證券監管機構合作　打擊金融網紅違法活動

證監會表示正與全球各地的證券監管機構攜手合作，打擊金融網紅的違法活動，表示國際證券事務監察委員會組織成員明白金融網紅的違法活動屬全球性現象，故積極參與在4月20日當周舉行的「全球打擊違法金融網紅行動周」。



與去年首次推出該項舉措時相比，今屆參與成員的數目增加了近一倍。今年共有17名國際證監會組織成員（包括證監會）參與這項監管舉措。證監會表示，多家監管機構採取一系列監管措施，包括執法及監督行動，以至教育投資者和提高其意識的活動。

證監會行政總裁兼國際證監會組織亞太區委員會主席梁鳳儀表示，隨著金融推銷在社交媒體上變得日益普遍，世界各地的監管機構必須合作保障廣大投資者免受違法金融推銷所害，及打造一個公平的網絡環境。證監會致力支持這項全球倡議，作為針對往往跨越司法管轄區界限的網上詐騙而採取的行動的一部分。

證監會過去一年進行多項執法行動

在過去一年，證監會透過採取強而有力的執法行動，以及與社交媒體平台合作移除涉及無牌活動的可疑帖文和帳戶，在打擊金融網紅的違法活動方面取得了進展。行動成果包括：

成功使一名金融網紅被法院判處監禁刑罰，而該人此前已因無牌而在社交媒體聊天群組提供付費投資意見，被裁定刑事罪名成立；

就一名金融網紅無牌向香港公眾推廣海外虛擬資產交易平台，向其發出合規意見函；

自2025年7月以來，向主要社交媒體平台提交了12份報告，涉及33個可疑帖文或帳戶，當中超過90%被舉報的帖文或帳戶迅即被相關平台刪除；及

透過與香港金融管理局及其他本地機構在《保障消費者防詐騙約章3.0》下展開的聯合本地行動，以及憑藉證監會在國際證監會組織亞太區域委員會防騙工作小組的領導角色所進行的區域性合作，善用社交媒體平台打擊金融網紅的違法活動。

證監會透過其在2025年第三季推出的內部人工智能社交媒體監察系統（SENSOR），積極加強其偵測社交媒體金融詐騙的能力。該系統利用人工智能及自然語言處理技術，監察社交媒體平台上的多項預警跡象，包括金融網紅違法推銷金融產品。