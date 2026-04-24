阿里巴巴｜Gartner報告︰以收入計阿里雲亞太區市場份額升至22.5%

阿里巴巴(9988)數字技術與智能業務阿里雲引述Gartner最新報告《2025年全球IaaS市場份額》顯示，公公司再次獲評為亞太區按收入計最大的雲基礎設施即服務(IaaS)供應商，區內市場份額由2024年的20.8%上升至2025年的22.5%。

阿里雲首席技術官李飛飛表示，公司在亞太區及全球市場份額的增長，印證了以AI原生與智能體原生雲為核心的策略，以及始終以客戶成果為先的堅持。許多企業都在討論AI基礎設施、模型服務及智能體架構，數據顯示，區內客戶正以實際行動選擇阿里雲。這份承諾與信任，是公司多年來在需求出現前便提早部署產能的成果。

阿里雲稱，在多個重點市場的增長動能尤其顯著。公司按收入計於中國內地及香港市場持續領先，於馬來西亞位居第二。阿里雲於印尼市場的排名亦升至第二位。於新加坡市場，阿里雲攀升至第三位，並成為全球領先服務商中唯一實現按年三位數增長的公司。這一重要里程碑，印證公司正於亞太區競爭最激烈的雲市場之一實現加速增長。

在全球市場方面，阿里雲於 2025 年繼續位列全球按收入計第四大IaaS 供應商，全球市場份額從 2024 年的 7.2% 上升至 7.7%。