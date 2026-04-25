創17個月新高！全球股票基金單周吸金487億美元

受人工智能需求持續升温，已及美國部分大型銀行一季度盈利超預期的雙重利好刺激，

全球股票基金周度資金流入激增至17個月來的最高點。

單周吸金487億美元

據LSEG Lipper最新數據，截至4月22日的一周內，全球股票基金共計淨流入487.2億美元，創下自2024年11月13日以來的單周新高。這一數字反映出投資者對風險資產的信心正快速回暖。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

其中，美國股票基金表現尤為搶眼，單周吸金279.8億美元，為四周來最大規模。歐洲和亞洲基金也不甘落後，分別錄得184.1億美元和1.57億美元的淨流入。

在亮眼業績支撐下，全球最大的先進人工智能晶片合同製造商台積電，以及高帶寬內存（HBM）晶片核心供應商SK海力士，本周股價雙雙創下歷史新高。

這也進一步點燃了市場對科技板塊的追捧熱情。行業基金方面，總計實現82.2億美元的資金淨流入，為三個月來最大單周增量。其中，科技基金以62.1億美元領跑，工業基金與金屬及礦業基金分別吸引18.2億美元和10.2億美元。

新興市場連獲三周追捧

債券基金的資金流入較前一周增長近三分之一，由97.8億美元上升至128.5億美元。

投資者尤其青睞硬通貨債券基金，淨投入31.3億美元，為自3月18日以來最大規模的周度淨購買。

與此同時，短期債券基金的資金外流規模顯著收窄至22.1億美元，而前一周為70.8億美元。

最近黃金價格暴漲，引發不少人搶購。（網絡圖片）

貨幣市場基金則連續第二周遭遇資金外流，合計淨流出202.6億美元，與此前一周高達1730.9億美元的淨銷售額形成鮮明對比。

在避險情緒與通脹預期的共同推動下，投資者連續第四周淨買入黃金及其他貴金屬基金，本周淨投入8.41億美元。

新興市場同樣延續回暖勢頭，連續第三周獲得資金青睞。

數據顯示，投資者向新興市場股票型基金淨投入43.4億美元，向債券型基金淨投入36.4億美元，覆蓋共計28,853只基金。