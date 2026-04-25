證監主席黃天祐︰企業治理失效　大多源於常見的人性弱點

中國恒大（前上市編號：3333）涉帳目造假，證監會日前宣布與負責審計恒大的羅兵咸達成協議，後者預留10億元，賠償予恒大合資格獨立少數股東。

證監會主席主席黃天祐，周五﹙24日﹚出席德勤中國香港首席財務官（CFO）論壇2026談及企業管治時表示，企業治理失效，大多數源於常見的人性弱點，包括貪婪、恐懼、對權威的盲從，以至選擇沉默的傾向，而並非源於規則的不足。

他明言，歷史上最糟的會計醜聞（History's worst accounting scandals），根源出自人類的本性，例如貪婪追求不正當利益，又例如CFO、董事及核數師等之恐懼，這些恐懼使他們聽從命令，放棄為正確的事發聲。

另外，黃天祐坦言，不良的治理，會令企業在資產負債表上產生隱形成本，削弱表現能力。反之，強健的治理，則可提升決策質量、降低風險，隨時間令企業增值。

作為會計及財務匯報局前主席，黃天祐也提到，自會財局成為審計行業獨立監管機構以來，高風險審計評級的比例顯著下降，反映審計質量切實提升。

就恒大審計工作，會財局日前公開譴責羅兵咸永道及兩名前註冊負責人張肇昌及周世強；對羅兵咸永道施加3億元罰款及6個月執業限制，期間不能承接新客戶；對張肇昌及周世強合共罰款1000萬元。另外，羅兵咸永道在12個月，至少每隔3個月要向會財局匯報補救措施進展及提供報告，並安排額外培訓。