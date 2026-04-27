首次收於6萬點樓上！日股收盤再創歷史新高　年內累漲逾20%

撰文：格隆匯
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日經225指數盤中一度漲近2%報60903.95點，再創歷史新高，最終收漲1.38%報60537.36點，首次收於60000點以上，再創收盤歷史新高。

日經225指數年內累漲20.26%。

格隆匯
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