調查｜分析師上調全年金價預測　最新預測中位數4916美元

伊朗戰爭的持續不確定性令金價承壓，其中國際黃金期貨主力合約一度下跌1%。《華爾街日報》報道稱，伊朗提出了一項新提議，即停止在霍爾木茲海峽的襲擊行動，以換取戰爭的全面結束以及美國對伊朗港口封鎖的解除。此外，關於伊朗核計劃的討論也將被擱置。RJO Futures在一份研報中指出，金價目前似乎正處於盤整階段，並「正在蓄勢待發，準備迎接下一輪重大的方向性走勢」。



《路透》周一（27日）公佈的調查顯示，分析師已上調其年度金價預測。儘管中東衝突引發了通脹飆升與鷹派政策預期等風險，但各國央行的強勁需求與經濟不確定性，預計將會抵銷這些影響。調查顯示，一旦局勢緊張緩解，黃金將重現更廣泛的漲勢。

過去三周對31位元分析師和交易員進行的調查顯示，2026年黃金價格的中位數預測為每金每盎司4,916美元，這是自2012年以來調查中最高的年度預測值，並高於三個月前預測的4,746.50美元。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

央行強勁需求支持金價

一年前，一項類似調查顯示，2026年的平均預測價僅為3,000美元。分析師認為，推動金價的因素﹕包括央行強勁的購買需求、對美國聯儲局獨立性的擔憂、美國債務攀升以及貨幣貶值，將在2026年繼續支撐黃金這一避險資產。

關於白銀，分析師預計2026年均價為每盎司78美元，低於三個月前79.50美元的預測。