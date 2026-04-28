穆迪升內地信貸評級展望至穩定　財政部︰展現外部衝擊下強大韌力

國際評級機構穆迪確認中國主權信用評級「A1」，將評級展望從「負面」調高至「穩定」。中國財政部認為，這次評級體現穆迪高度認可中國宏觀經濟和財政實力在外部衝擊下展現出的強大韌性、以及中國經濟高質量發展的新動能和新進展。



穆迪表示，評級展望「穩定」的支撐因素包括持續增長及有效的債務管理，儘管面臨內部及外部重重挑戰；該機構並預計政策制定者將以可控的方式管理區域和地方政府的債務解決流程。

穆迪預期，財政壓力將持續存在，政府債務負擔在可預見的未來將持續增加，但下行風險可控。

財政部﹕將進一步全面深化改革

財政部指出，在全球經貿環境急劇變化、地緣政治風險持續上升的背景下，中國政府實施一攬子宏觀經濟調控政策，加強政策協同配合，中國經濟頂住壓力、向新向優，充分彰顯超大規模市場、完備供應鏈體系和較強出口競爭力的優勢，這也是支撐中國主權信用的基石。

未來，中方將進一步全面深化改革，持續推動經濟結構轉型，不斷增強財政可持續性，加快培育壯大新質生產力，夯實經濟穩定運行的基礎，以經濟社會持續健康發展的確定性有效應對外部環境的不確定性。