梁振英︰港航運業應從碼頭思維　轉向高端服務思維

由香港航商總會舉辦的「十五五」規劃解讀交流會昨日﹙27日﹚下午在銅鑼灣中華遊樂會舉行。全國政協副主席、香港航商總會榮譽顧問梁振英聯同六十位航運界領袖出席，並就國家「十五五」規劃中有關航運的重點方向進行深入探討。

梁振英在會上指出，面對全球大變局加速演變，香港不應只聚焦本地規劃，而要主動從國家及廣東、廣州、深圳等地方規劃中尋找機遇。國家「十五五」規劃明確提出「實施非化石能源十年倍增行動」、「加快綠色燃料車船應用」、「主動參與國際海洋治理規則制定」及「發展現代航運服務業」等重點方向，這些將成為航運未來發展的新動力。他強調，香港航運業需從傳統的「碼頭思維」轉向「高端服務思維」，在綠色能源、金融法律及人才培育等領域發揮所長，並與廣州南沙、深圳等內地城市協同發展，切實提升國際航運中心地位。

全國政協委員、香港航商總會創始會員及榮譽財務顧問林詩鍵表示，全球九成國際貿易依賴海運，航運業本質上需要穩定的結算體系、普通法框架及監管環境，而香港在「一國兩制」下正好具備這些獨特優勢。他認為，香港作為國際航運中心，正面臨傳統碼頭業務與高端航運服務業雙線發展的機遇，呼籲加快構建「金融、航運、貿易」三位一體的發展格局，具體路徑包括發展綠色燃料加注中心、提升海事仲裁能力，以及推動人民幣在船舶融資與交易中的應用等。

香港航商總會董事、招商輪船總經理王永新則提出，香港的角色已從「超級聯繫人」升級為「超級增值人」，未來應聚焦國際海事話語權、規則制定權、定價創新及標準國際認可等軟實力建設。他以綠2/3 色燃料加註為例，提出「香港認證、灣區通用、國際認可」的發展願景，並呼籲深化大灣區協同合作。

會上，與會嘉賓亦就保險、法律、燃料加注、碼頭發展挑戰與升級等具體議題進行深入交流，全面審視香港航運業面臨的瓶頸與突破路徑。與會嘉賓一致認為，香港應充分發揮「一國兩制」下的法治、金融與專業服務綜合優勢，主動對接國家海洋治理與綠色轉型戰略，加快現代航運服務業升級，並在參與國際規則制定、維護海洋權益等方面展現更大作為。