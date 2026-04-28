突破企業AI規模化樽頸　關鍵落於深度整合的執行實力

踏入2026，企業級AI解決方案規模化部署已成必然趨勢。根據IDC最新數據^預測，亞太區企業在AI領域的投入將在五年內呈指數級增長，規模有望飆升五倍至3,700億美元，企業應用AI正邁向整合與深化的「深水區」。隨著生成式技術日趨成熟，企業的應用路徑正由零散的場景試點（Pilot）和應用，轉向核心業務的整合與深化。然而，Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧， 在與各行業領航企業溝通的過程中，則觀察到一個共同的信號：挑戰並不僅在於技術本身，而在如何確保方案能得以落地實踐的深度整合執行力。



三大挑戰的延展：從單點優化到系統性變革

在推進企業級AI解決方案規模化的實際過程中，往往在落地與運行階段遇到真正的樽頸。對於不少企業而言，這些挑戰正呈現出從「點」延展至「面」的趨勢，從單點優化到系統性變革三大挑戰的延展：

• 技術及語境理解的延展：在香港這些多語言、多文化的商業環境中，語言僅是表層。更深層的挑戰在於AI代理是否能理解當地的文化慣例、特定的商業邏輯以及的監管要求。這需要AI代理從單純的「跟隨者」延展為具備深度行業洞察的「執行者」。

• 運作範疇的延展：測試環境相對可控，但在真實業務中，流程更複雜、系統更多元。隨著應用增加，場景之間若缺乏連結，將導致數據與流程出現新的孤島。挑戰已不再是各個場景的獨立優化，而在於能否讓AI解決方案在跨部門、跨系統的協作中形成統一的運行機制。

• 合規與風險管控的延展：隨著監管有關認證及環境的動態演變，企業關注的焦點已從「結果合規」延展至「過程治理」。企業更希望具備持續的可視性與管控能力，保障AI應用在每一個環節中均可被監控、可被審計，並透過自動化機制（如PII隱私保護）確保敏感數據的安全。

Wonderful將強大的企業級AI代理平台，與頂尖本地化部署能力相結合，賦能企業輕鬆構建、管理及監控 AI 代理，應用於服務客戶的同時，精簡貫穿前台至後台的內部工作流程。

技術演進：從工具型到生成式AI代理

早期企業應用AI多以聊天機器人（Chatbot）為主，但在複雜的企業環境中，其局限性日益浮現。隨著技術發展，生成式AI代理（Fully Generative Agents） 逐漸成為企業的應用方向。生成式AI代理不僅能理解用戶意圖，更具備上下文推理能力，並能主動連接企業內部系統執行多步驟任務。以香港電訊及銀行業常見的帳單爭議為例，生成式AI代理能在理解複雜背景後，無需人工介入直接在後台完成邏輯核對與處理。

當企業需要處理複雜場景時這種能力的躍遷，使AI的價值從單純的效率提升，轉向可量化的業務產出。而Wonderful強大的企業級AI代理平台，藉著其「真人級」執行力與「企業級」穩定性的AI代理，於最為複雜的環境及應用場景中，貫穿前台至後台的工作流程。

規模化的關鍵：深度整合的執行力才是核心

在企業走向整體化與規模化的過程中，真正的差異往往在於能否投入足夠的人才與運行資源，建立長期運行機制。傳統模式下整合往往耗時數月，為此，Wonderful 打造出嵌入式交付模式，加上派遣駐場技術顧問深耕客戶環境，不斷調整AI代理的行為，使企業在部署與運行的周期可縮短至數週。

對大型企業而言，既有系統與流程的複雜性，又要在不影響既有業務的前題下完成整合且快速投入，仍然是企業推進AI轉型的核心。單純依賴工具導入難以帶來長期效益，有效的方式在於「雙軌推進」，即一方面，多模型協同架構補充單一模型面对複雜場景的局限，另一方面，透過駐場部署專家團隊優化調整AI代理的表現，精準匹配各企業的業務邏輯與個性化需求。關鍵不在於一次性的建構，而在於能否建立真正適合企業的可持續運行機制。

合規與治理：可控性與穩定性的基石

AI解決方案的應用前提是安全性，企業級AI平台必須將「統一監管架構」納入核心，保障 AI代理在各個環節均可被監控。動態治理與策略控制能提供實時運行可視性，讓管理者能隨時調整 AI解決方案的行為邊界。

• 數據隱私與PII保護：內建自動隱藏機制，在每一次交互中即時識別並保護個人身份資訊（PII），確保敏感數據全程安全。

• 合規標準與行業驗證：Wonderful已通過國際認證SOC 2 Type II、ISO 27001:2022及PCI DSS，並符合GDPR要求。對齊香港法定機構所定立的人工智能監管框架，支持電訊、金融及醫療等高監管行業的穩定部署。

• 透過與OpenAI、Google、Microsoft、Amazon 及 Anthropic等全球AI基礎設施供應商的深度集成，提供前沿生成能力的同時，亦保障了受監管環境所需的可靠性。

Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧指出，在企業AI轉型的深水區，真正的差異在於深度整合的執行力。

Wonderful亞太區董事總經理羅漢寧：建立可持續的企業AI運行體系及落地實踐

曾領軍Airbnb及WeWork於亞洲擴展的羅漢寧指出，在企業AI轉型的深水區，這不僅是技術的升級，真正的差異在於深度整合的執行力。通過AI代理「真人級」的執行力與「企業級」的穩定性，讓企業將能在最具挑戰性的環境中，構建長期的戰略韌性。Wonderful通過將國際領先的技術與專屬本地團隊相結合，助力香港企業跨越AI部署的「執行力缺口」，將AI發展轉化為可持續產出價值的長遠戰略資產 。