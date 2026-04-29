平保績後飆逾6%　港交所揚3%　恒生指數升432點企穩26100點

港股今日（29日）重上26000點，全日升幅超過400點。



【16:23】港交所升3%

恒生指數收市報26111點，升432點，國指升160點，報8805點，科指升82點，報4910點，成交額為2,582.8億元。

平保（2318）升6.1%，收市報63.7元。

港交所（0388）已於中午公布首季業績，收市報419.8元，升3%。

科技股方面，阿里（9988）升3.2%，收市報130.6元；百度（9888）逆市跌2.8%，收市報119.9元。

【10:10】港股升280點

在周二（28日）公布首季業績的平保（2318），則錄得逾4%升幅。

恒指最新報25960點，升280點，國指升108點，報8753點，科指升51點，報4879點。

平保曾高見63.4元，最新報62.75元，升4.5%。其他中資保險股方面，太保（2601）升3.3%，國壽（2628）升2.8%，新華保險（1336）升1.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升3.2%，吉利汽車（0175）升2.5%，長汽（2333）升1.9%。

渣打及港交所升逾1%

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%，渣打（2888）升1.1%，港交所（0388）升1.3%。

科技股方面，騰訊（0700）升0.6%，小米（1810）升0.9%，阿里（9988）升2.2%，美團（3690）升3.2%。