中銀香港首季多賺7%至124.9億元　減值撥備降至7.9億元

中銀香港（2388）公布第一季財務數據。期內提取減值準備前之淨經營收入為200.07億元，按季上升0.6%，按年下降0.7%；除稅後溢利為124.93億元，按季上升39.1%，按年上升7%。季內減值貸款比率為0.96%，較2025年底下降0.18個百分點。減值準備淨撥備為7.9億元，按年下降4.74億元，主要由於2025年首季對個別房地產行業客戶撥備增提，令撥備基數較高。



該集團指，港元利率下降，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按季回落12個基點至1.59%，淨利息收入按季回落8.9%。其聚焦資金成本管控，積極優化存款結構，計入外匯掉期合約的資金收入或成本後的淨息差按年擴闊4個基點，淨利息收入按年上升0.8%。

至於淨服務費及佣金收入按季上升33.6%，惟受去年同期基數較高影響，按年下降13.2%。

中銀香港（資料圖片）

季內淨利息收入按年上升0.8%至149.34億元。淨服務費及佣金收入按年下降13.2%至29.94億元，主要由於去年基數較高影響下，保險、貸款及證券經紀佣金收入按年下降，部分被基金分銷及管理、信用卡業務、買賣貨幣及匯票的佣金收入增長所抵銷。保險服務業績持續增長，主要由中銀人壽業務增長帶動。