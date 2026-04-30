友邦保險︰第一季新業務價值上升13%至17.57億美元

友邦保險(1299)發布公告，2026年第一季，增長率按固定匯率基準列示：新業務價值上升13%至17.57億美元；不包括泰國業務的新業務價值增長為22%；年化新保費增加16%至31.52億美元；新業務價值利潤率保持強勁，為56.0%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險2025年的強勁增長勢頭延續至2026年第一季，締造集團新業務價值13%的增長。如先前所述，泰國業務去年的基數極高，不包括泰國業務的集團新業務價值增長則為22%。我們的業務表現基礎廣泛，所有報告分部(除泰國以外)的新業務價值均錄得按年增長，反映我們業務模式的寬度和多樣性。我們兩個最大的業務市場，即中國內地及中國香港，於季內均錄得逾20%的卓越增長。」

「作為領先的泛亞地區人壽及健康保險集團，友邦保險憑藉集團在品牌、分銷、服務及科技方面的競爭優勢，在市場佔有獨特優越的地位，以滿足消費者對保障、健康保險、儲蓄及退休產品日益增加的需求。我們有能力貫徹地疊加愈來愈多高質素及具盈利性的新業務，多年來一直締造經常性盈利，為股東帶來更高的盈利及現金流產生。根據友邦保險的資本管理政策，我們按最新一輪的17億美元股份回購計劃，於2026年3月30日開始回購股份。」

「友邦保險在全球最具吸引力的人壽及健康保險地區經營業務。我滿懷信心，透過專注執行我們的增長策略，以及憑藉我們雄厚的競爭優勢，友邦保險將會繼續締造長遠、可持續的股東價值。」