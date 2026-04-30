彭博︰泡泡瑪特美國銷售額3月按年下跌45%

彭博報道指，泡泡瑪特﹙9992﹚的海外成長引擎顯露疲態，在美銷售急劇放緩突顯出這家中國玩具製造商擺脫對Labubu的依賴之難。

根據追蹤信用卡和借記卡交易的Bloomberg Second Measure，3月美國銷售額同比下降45%，逆轉了2月41%、1月130%的成長勢頭。

因為還存在現金、禮品卡和許多第三方零售交易，刷卡消費數據僅代表總銷售額的一部分，而且會跟著促銷活動而非實際需求波動。3月發生逆轉可能有這種因素：泡泡瑪特在2026年頭兩個月推出的新產品和促銷活動比第三個月更多。

報道續指，這一下降仍然意義重大，因為美國已成為泡泡瑪特最重要的海外市場。該地區去年為泡泡瑪特貢獻了約68.1億元人民幣（9.97億美元）的收入，佔比從前一年的5.5%飆升至18%。

而這種爆發式成功幾乎全都要歸功於Labubu。這只呲牙怪獸玩偶的包包掛件，迅速從雪梨火到了洛杉磯。該玩偶在2025年風靡全球，推動泡泡瑪特的營收突破370億元人民幣，股價翻了一番。

Sanford C Bernstein的消費分析師Melinda Hu稱，但上述銷售數據顯示消費者的需求正在消退，如果持續下去，可能會拖累泡泡瑪特的整體成長。她預計，2026年該公司收入將成長16%，遜於泡泡瑪特執行長王寧上個月在財報電話會議上預測的「至少成長20%」。

對於美國業務表現，泡泡瑪特拒絕置評。