Meta早段急挫近一成　上調全年支出預估　AI巨額投資燃回報擔憂

Facebook母企 Meta Platforms 上調全年資本支出預估，再度引發投資者擔憂這家社交媒體巨頭為打造人工智能(AI)模型而進行的歷史性投入是否能夠獲得回報。Meta股價績後受挫，美股開市早段報607.66美元，挫9.18%。

Meta預計全年資本支出為1250億至1450億美元，遠超分析師預估，較公司之前給出的指引大約上調7.4%。財務長Susan Li表示，公司正在應對「更高的零組件價格」和額外的數據中心成本。

據彭博報道，在記憶晶片短缺引發價格飆漲之前，Meta執行長扎克伯格就已暗示，公司在2030年之前將在AI基礎設施上投入數千億美元。Meta已與輝達、AMD和博通達成晶片等硬體採購協議，並正在建設多個大型數據中心。

彭博行業研究高級分析師Mandeep Singh在報告中稱，支出大幅上升加劇了風險，因為Meta使用的是自家AI系統，而該系統仍落後於業內先進模型。

Meta公佈第一季度淨利潤為268億美元，其中包括一次性、非現金所得稅收益80億美元。分析師此前預計未調整淨利潤為172億美元，未將這項一次性收益計入在內。

Meta第一季度營收563億美元，高於華爾街預期的555.1億美元。公司預計本季度營收為580億至610億美元，大致符合市場預期。