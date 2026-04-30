迷策略首次進軍收藏卡發行業務　獲TVB授權推《正義女神》藏卡

迷策略 MemeStrategy（2440）宣布，首次發行收藏卡，獲電視廣播（「TVB」，0511）授權，推出熱播律政劇集《正義女神》官方收藏卡。

迷策略表示，收藏卡推出後多個銷售渠道迅速出現貨源告急、一卡難求的情況。雙方將於5月初推出全新設計的《正義女神》番外篇收藏卡，並同步接受香港及海外市場預訂。

迷策略指，近期積極拓展收藏卡業務，構建涵蓋卡牌供應、VIP買賣服務、二手鑑定貿易、專業拍賣，以及與文化品牌IP聯名發卡等在内的全方位卡牌生態。是次與TVB合作推出以劇集内容及演員為核心的《正義女神》收藏卡，成功將人氣劇集IP拓展至卡牌市場，為粉絲帶來嶄新的收藏體驗，亦進一步激發粉絲經濟的潛能。

《正義女神》收藏卡全港限量1,800盒，每盒內含10包，全套共140款卡牌，其中包括珍貴的特別版及極稀有的星級親筆簽名收藏卡，極具收藏價值。迷策略稱，自4月28日開售以來，市場反應空前熱烈，首批於網上開售僅15分鐘即告全線沽清。此外，在TINY微影店、SOGO及三大書局的各銷售點亦已全數售罄，就連指定7-Eleven門店在開售首兩日也出現供不應求的情況，足見其超凡魅力與收藏潛力。

迷策略行政總裁陳展程表示：「迷策略一直看好收藏卡產業的長期發展潛力。隨著市場由傳統運動卡、寶可夢等集換式遊戲卡逐步拓展至影視及文化IP，收藏卡正成為連結粉絲情感與收藏價值的重要載體，增長空間日益龐大。我們很高興能與TVB合作，以《正義女神》這種優質劇集作為迷策略發卡業務的首個合作項目，並取得如此理想的市場反應，為公司未來拓展更多IP聯乘合作奠定良好基礎。」